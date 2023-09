Apple Arcade: қол жетімді ойындар мен соңғы шығарылымдарға арналған толық нұсқаулық

By

Apple Arcade, Apple компаниясының жазылымға негізделген ойын қызметі, іске қосылған сәттен бастап өзінің ойындар кітапханасын тез өсірді. Бастапқыда 100-ге жуық атаулары және қазір 200-ден астам ойындары бар Apple Arcade iPhone, iPad, iPod touch, Mac және Apple TV үшін әртүрлі ойындар таңдауын ұсынады.

Ең соңғы ойындарды зерттеу және жүктеп алу үшін пайдаланушылар App Store дүкеніндегі Arcade қойындысына өтіп, төмен қарай жылжып, «Барлық ойындарды көру» опциясын таңдай алады. Ең жаңа шығарылымдар әдетте беттің жоғарғы жағында тізімделеді.

Apple Arcade қолданбасының соңғы шығарылымы - My Talking Angel 2+, My Talking Tom франшизасын жасаушылардың танымал виртуалды үй жануарлары ойыны. Бұл ойында ойыншылар сәнді мысық Ангелаға үлкен қаладағы үйінде билеу, пісіру және жекпе-жек өнерімен айналысуға көмектеседі.

Жақында қосылған тағы бір нәрсе - Samba de Amigo: Party-To-Go, 1999 жылы аркадаларда басталған ырғақ ойыны. Ойыншылар оны маракаларымен шайқап, әр түрлі жанрдағы 40 хит әнді, соның ішінде Леди Гага және басқа орындаушылардың тректерін тыңдай алады. PSY.

ақтық. ойыншыларды стратегиялық ойлауға және ақылды матчтар жасауға шақыратын шектеулі қимылдары бар қолдан жасалған сәйкестік ойыны. Көшбасшылар тақтасына көтеріліңіз, арнайы тақтайшалар мен күшейткіштердің құлпын ашыңыз және классикалық режимде әртүрлі тақырыптарды зерттеңіз немесе Темп режимімен музыкада адасып кетіңіз.

Kingdoms: Merge & Build біріктіру-2 ойыны мен патшалық құру механикасының бірегей қоспасын ұсынады. Ойыншылар ханзада Эдвард пен оның достарына жұмбақ сиқырлы күшпен жойылған патшалықты қалпына келтіруге көмектесуі керек. Квесттерге толы сиқырлы шытырман оқиғаны бастаңыз және патшалықтың құлауының құпиясын ашыңыз.

Бұл Apple Arcade жүйесінде қолжетімді ойындардың бірнеше мысалдары ғана. Басқа тақырыптарға Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Миллионер тривиа: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon және Bold Moves+ кіреді.

Айта кетейік, Apple Arcade PS5 және Xbox сымсыз контроллерлерімен үйлесімді, бұл ойыншыларға осы ойындарды өздерінің қалаған контроллерімен тамашалауға мүмкіндік береді.

Apple Arcade жүйелі түрде жаңа ойындарды қосуды жалғастыруда, жаңартулар мен шығарылымдар алдағы айларға жоспарланған. Қыркүйектің өзінде 40+ ойын жаңартулары мен үш жаңа шығарылымды көреді деп күтілуде.

Apple Arcade жүйесінде қолжетімді ойындардың алуан түрін тамашалаңыз және Apple құрылғыларындағы қызықты ойын әлеміне еніңіз.

