Дублин 4, Ballsbridge қаласындағы InterContinental қонақүйіндегі сәнді Seasons мейрамханасы осы айда ерекше итальяндық асхана тәжірибесін ұсынады. Атқарушы бас аспаз Альберто Росси, итальяндық, өзінің тәжірибесі мен итальяндық тағамдарға деген сүйіспеншілігін мәзірге әкеледі. The Irish Times Food & Drink Club мүшелерінің 21 қыркүйек күні сағат 6:30-да «Россидегі кеш» деп аталатын шараға қатысуға ерекше мүмкіндігі бар.

Іс-шарада аймақтық итальяндық тағамдардан шабыттанған бес тағамдық дәм мәзірі ұсынылады. Қонақтар отбасылық стильде ұсынылатын антипасти таңдауын, одан кейін прими, негізгі тағам және десертті, әр курста таңдау мүмкіндігін пайдаланады. Тамаша тағамнан басқа, сәлемдесу сусыны, шарап жұптары және десертті коктейль ұсынылады. Аспаз Россидің өзі әрбір тағамды ұсынып, оның тарихы мен контекстін талқылайды.

Іс-шара танымал болатыны сөзсіз, сондықтан билеттер шектеулі. Қызығушылық танытқандар берілген сілтемені басу арқылы орындарын брондай алады. Бұл аспазшы Россидің жеке жанасуымен ерекшеленетін шынайы итальяндық асхананың ұмытылмас кеші болмақ.

Азық-түлік және сусын клубының мүшелеріне арналған сыйлықтарды ұтып алу

The Irish Times Food & Drink Club жазылушыларының осы айда Ко Уиклоуда екі керемет жүлде ұтып алу мүмкіндігі бар. Бірінші жүлдеге Аугримдегі BrookLodge & Macreddin Village-дегі The Strawberry Tree мейрамханасында екі адамға арналған 10 тағамдық дәм мәзірі кіреді, содан кейін түнде тұру. Екінші жүлде бес жұлдызды Powerscourt Hotel Resort & Spa қонақүйіндегі The Sally Gap Bar & Brasserie-де екі адамға түнеп шығуды ұсынады, үш түрлі кешкі ас пен таңғы ас. Мүдделі тұлғалар берілген сілтемелерді басу арқылы конкурстарға қатыса алады.

Корк штатындағы Гленгаррифтегі The Eccles Hotel & Spa қонақүйінде екі адамға түнеу жеңімпазы Эдель Тройды және Ко Килдаре штатындағы Наас қаласындағы Neighbourhood мейрамханасында төрт адамға арналған кешкі астың жеңімпазы Джерри Мерфиді құттықтаймыз. Бұл бақытты жеңімпаздар, сөзсіз, осы атақты мекемелерде ерекше және ғажайып түскі ас тәжірибесінен ләззат алады.

Осы демалыс күндері Irish Times журналында аспаз және ресторатор Сунил Гай өзінің жаңа аспаздық кітабынан рецепттермен бөліседі, Spice Box: Easy, Daily Indian Food. Сондай-ақ журналда Коринна Хардгрейвтің мақаласы бар, ол Килкенни қаласында жаңа Мишлен жұлдызының үміткерін тапты деп есептейді. Джон Уилсон бюджет бойынша Бордо шараптарын іздеуге барады. Сонымен қатар, Grainne O'Keefe және Lilly Higgins журналда күзгі дәмді тағамдарға арналған рецепттерді ұсынады.

Соңғы тамақ және сусын жаңалықтары, мүмкіндіктер және дәмді рецепттер үшін irishtimes.com/food сайтына кіруді ұмытпаңыз. Егер сіз The Irish Times Food & Drink Club клубының қуанышын өзіңіздің жақындарыңызбен бөліскіңіз келсе, олар берілген сілтеме арқылы қосыла алады. Жаңартулар мен ауыз суаратын тағамдарды суретке түсіру үшін Facebook және Instagram желілерінде бізбен байланыста болыңыз.

