Unity Unity Engine көмегімен ойын орнату үшін жаңа төлемдер туралы хабарлайды

Unity, жетекші ойын әзірлеу платформасы жақында Unity Engine көмегімен орнатылған әрбір ойын үшін жаңа төлем енгізетінін жариялады. Unity Runtime Fee деп аталатын бұл төлем соңғы жыл ішінде белгілі бір кіріс шегінен және өмір бойы орнату санынан өткен ойындарға қолданылады.

Арнайы шектер мен алымдар әзірлеушіге тиесілі Unity жазылымының түріне байланысты өзгереді. Unity Personal және Unity Plus пайдаланушылары үшін кіріс шегі жылына 200,000 200,000 АҚШ долларын құрайды, өмір бойы орнату саны 1 1. Екінші жағынан, Unity Pro және Unity Enterprise есептік жазбалары жылына XNUMX миллион доллар кіріс пен XNUMX ​​миллион өмір бойы орнату шегіне ие.

Әрбір жазылым түрі үшін осы шектерден асу ақысы да әртүрлі. Unity жеке әзірлеушілері шекті мәннен жоғары әрбір орнату үшін $0.20 ақы алады, ал Unity Enterprise есептік жазбалары 0.01 миллионнан жоғары әрбір орнату үшін тек $2 төлейді. Дамушы нарықтардағы әзірлеушілер жеңілдетілген ақы алады, Unity жеке шоттары әр орнату үшін $0.02 төлейді және кәсіпорын тіркелгілері әр орнату үшін $0.005 төлейді.

Айта кету керек, бұл төлемдер, егер олар кіріске сай болса және санау шегін орнатса, Unity жүйесінде жасалған бар ойындарға да қолданылады. Unity Runtime төлемі ойынға жатпайтын қолданбаларға қолданылмайтынын атап өткен жөн.

Unity бұл төлемнің орындалуын ойын жүктелген сайын Unity Runtime бағдарламасы да орнатылғанын көрсету арқылы негіздейді. Компания орнатуға негізделген ақы табысты бөлісу үлгісінен айырмашылығы, авторлар үшін ойыншылардың қатысуынан түсетін қаржылық пайданы сақтайды деп санайды.

Осы өзгерістерге қосымша Unity өзінің Unity Plus жазылым деңгейінен шыққанын жариялады. Қолданыстағы Plus абоненттеріне Plus бағасымен бір жыл бойы Unity Pro нұсқасына жаңарту мүмкіндігі беріледі.

Ойын әзірлеудің жан-жақты және қуатты мүмкіндіктерімен танымал Unity Engine ай сайын миллиардтаған жүктеп алуға ие. Бұл жаңа төлем құрылымы Unity экожүйесінің тұтастығын сақтай отырып, ойын жасаушылардың үздіксіз өсуі мен дамуын қолдауға бағытталған.

