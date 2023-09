Смартфон ойынындағы жаңа үміткер: ештеңе жоқ телефон 2

By

iPhone және Android құрылғылары үстемдік ететін әлемде Лондонда орналасқан Nothing компаниясы смартфон нарығына өзінің инновациялық Nothing Phone 2 телефонымен кірді. Дәстүрлі смартфондарға аз алаңдататын балама ретінде жасалған Nothing Phone 2 бірегей пайдаланушы тәжірибесін ұсынады.

16 жыл бойы iPhone қолданушысы ретінде мен Еуропа бойынша 2 апталық саяхат кезінде әдеттегі құрылғымнан үзіліс жасап, Nothing Phone 2 телефонын қолданып көруді шештім. Менің мәтіндерімнің жасыл түске айналғанына қарамастан, мен сүйікті iPhone-сыз өмір сүре алатынымды білдім.

Apple компаниясының iPhone телефондары смартфон технологиясының үлгісі болды, бірақ әрбір жаңа шығарылыммен өзгерістер азырақ маңызды болды. Камераны жаңарту немесе батареяны аздап жақсарту сияқты жақсартулар шамалы болып көрінетіндіктен тұтынушыларды жаңартуға сендіру қиынға соғады.

Дәл осы жерде Nothing Phone 2 шығады. Технологиялық кәсіпкер Карл Пей жасаған Nothing смартфон тәжірибесін сергітеді. Nothing Phone 2 Android операциялық жүйесінде жұмыс істейді және бірегей графикалық пайдаланушы интерфейсімен және құрылғының артқы жағындағы «Глиф» хабарландыру шамдарымен ерекшеленеді.

Қолданбаның түрлі-түсті белгішелері бар дәстүрлі смартфондардан айырмашылығы, Ештеңе басқа тәсілді қабылдамайды. Қолданбаларға арналған монохроматикалық кескіндер телефонды шамадан тыс пайдалануға азғыруды азайту үшін әдейі жасалған. Бұл дизайн таңдауы алаңдататын нәрселерді азайтуға және смартфон тәжірибесін көбірек шоғырландыруға бағытталған.

Смартфонның әдеттегі тәжірибесіне балама ұсына отырып, Nothing Phone 2 Apple және Android үстемдік ететін саланың статус-квосына қарсы тұрады. Ол азырақ алаңдататын құрылғыны іздейтіндер үшін жаңа опцияны ұсынады. Nothing Phone 2 жаппай тартымдылыққа ие бола ма, жоқ па, әлі де белгілі, бірақ бұл нарыққа қызықты қосымша.

