Evie Networks қосымша электр зарядтау станцияларын орнату үшін Дэн Мерфимен серіктестікті кеңейтеді

Қоғамдық электр зарядтағыштарына маманданған Evie Networks компаниясы Дэн Мерфимен өздерінің дүкендерінде қосымша зарядтау станцияларын орнату үшін кеңейтілген серіктестік туралы жариялады. Дэн Мерфидің Австралиядағы дүкендерінде бес зарядтау станциясы орнатылды, алтыншы станция Виктория штатындағы Бродмедоусқа жоспарланған.

Бұл серіктестік электромобильді зарядтау инфрақұрылымына қолжетімділікті жақсартуға бағытталған оң қадам болып табылады. Дэн Мерфидің дүкендеріндегі зарядтау станцияларының желісін кеңейту арқылы EV иелерінің көпшілігі сатып алу немесе тапсырыстарды орындау кезінде зарядтау құралдарына ыңғайлы қол жеткізе алады. Ол сондай-ақ тұрақты тасымалдау нұсқаларына өсіп келе жатқан сұранысқа сәйкес келеді.

Twitter басты жарнама беруші Нью-Йорк Таймсты Shadowbans деп болжайды

Таңқаларлық қадаммен қазір X деген атпен белгілі Twitter пайдаланушылардың газет мазмұнына сілтеме жасайтын твиттерді көруіне жол бермей, The New York Times газетіне көлеңкелі тыйым салды. Бұл әрекет әсіресе күлкілі, өйткені The New York Times X-тің негізгі жарнамалаушыларының бірі болып табылады және өзінің спорттық сайты The Athletic үшін жарнамалық науқандар жүргізеді.

The New York Times веб-сайтына сілтеме жасайтын твиттердегі қатысу шілде айының соңында айтарлықтай төмендеді және тамыз айында төмендей берді. Бұл төмендеу BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal және Washington Post сияқты басқа да ірі жаңалықтар қызметтерінің твиттерімен қарым-қатынасты салыстыру арқылы байқалды. Дәл сол кезеңде осы бәсекелес жаңалықтар сайттарының жазбаларымен қатысу өсті немесе тұрақты болып қалды.

Meta (бұрынғы Facebook) OpenAI-мен бәсекелесу үшін жетілдірілген AI моделін әзірлейді деп хабарлайды

Meta OpenAI-дің танымал GPT-4 тіл үлгісінің тиімділігіне сәйкес келуге бағытталған жетілдірілген AI моделін жасайды деп болжануда. Бұл AI құралы бизнеске бағытталған мәтін мен талдау жасайды. Бұл әрекеттің мақсаты - нарыққа енетін жаңа AI модельдерінің ағынымен бәсекелесу. Мұны орындау үшін Meta Nvidia жетілдірілген чиптерін сатып алуға тырысады.

Meta әзірлеген AI моделі бизнеске әртүрлі жолдармен көмектеседі деп күтілуде, соның ішінде күрделі мәтін жасау, күрделі талдаулар жасау және қосымша өнім шығару. Осы қызметтерді ұсына отырып, Meta AI нарығында бәсекеге қабілеттілікті орнатуды көздейді.

Интернет мұрағаты апелляциялық электронды кітап кітапханасы сот ісін жоғалту

Интернет-мұрағат өзінің электронды кітаптар кітапханасына қатысты авторлық құқық ісіндегі соңғы жоғалтуға шағымдану ниетін жариялады. Есеп айырысудан кейін мұрағат өзінің кейбір кітаптарына қол жеткізуді шектеп қойған. Бастапқы шешім Мұрағаттың кітаптарды сканерлеуі АҚШ-тың әділ пайдалану заңына сәйкес келмейтінін анықтады. Демек, веб-сайт авторлық құқықпен қорғалған коммерциялық қол жетімді кітаптарға қоғамдық қолжетімділікті шектеуге мәжбүр болды.

Интернет-мұрағаттың апелляциялық шешімі олардың білім мен әдебиетке қол жеткізуді сақтауға деген ұмтылысын көрсетеді, сонымен бірге авторлық құқық иелерінің алаңдаушылығын қарастырады. Бұл оқиға цифрлық кітапханалар мен цифрлық дәуірдегі әділ пайдалану төңірегіндегі жалғасып жатқан қиындықтар мен пікірталастарды көрсетеді.

Потенциалды өмір сүруге болатын экзопланета, K2-18b, Джеймс Уэбб ғарыштық телескопы анықтаған

Джеймс Уэбб ғарыштық телескопы K2-18b экзопланетасын анықтады, ол өмір сүруге және жерден тыс тіршілікті іздеуге мүмкіндік береді. 2015 жылы табылған K2-18b бетінде сұйық су мұхиты бар және құрамында метан, көмірқышқыл газы және диметилсульфид болуы мүмкін деп есептеледі. Бұл экзопланета Жерден айтарлықтай үлкен, оның өлшемінен 8.6 есе үлкен және біздің галактикада ғылыми зерттеулер жүргізуге бірегей мүмкіндік береді.

Біз өз планетамызға ұқсайтын сипаттамалары бар экзопланеталарды ашуды жалғастырған сайын, Жерден тыс өмірді іздеу барған сайын қызықты болады. K2-18b біздің күн жүйесінен тыс өмір сүруге болатын дүниелердің мүмкіндігі туралы қызықты көрініс ұсынады.

