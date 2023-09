Старфилдте контрабанданы сату арқылы қалай ақша табуға болады

Түйіндеме: Starfield-те ақша табу көп уақытты қажет ететін процесс болуы мүмкін, бірақ процесті тездетудің жолдары бар. Ең оңай әдістердің бірі - жаудың ғимараттары мен кемелерінен табылған контрабанданы, алынған мүшелер сияқты заңсыз заттарды сату. Контрабанда сары белгімен белгіленеді және оны айтарлықтай пайдаға сатуға болады. Контрабанданы сату үшін ең жақсы орын - The Den, The Wolf жүйесінде орналасқан ғарыш станциясы. Кемеңізді The Den-ге қондыру үшін станциядан 500 м қашықтықта жетуіңіз керек. The Den ішінде сіз 11,000 XNUMX несиесі бар және контрабандалық тауарды сатуға ыңғайлы орынды ұсынатын Сауда органының сатушысын таба аласыз.

The Den-де контрабанданы сатқан кезде, ол UC әскери құрылымы болса да, сіз келген кезде сканерленбейсіз. Сауда органының жеткізушісінің несиелерін қалпына келтіру үшін екі рет 48 сағат бойы отыру немесе ұйықтау арқылы барлығы 24 сағат күту керек. Сізге ыңғайлы болу үшін Сауда басқармасының алдында орындықтар бар.

Айта кету керек, Қасқыр жүйесіндегі үй дұрыс орналасады, өйткені ескі, қираған үйшік те бар. Бұған қоса, ғарышта саяхаттау кезінде Сауда органының сауда кемесін кездестіру мүмкіндігіңіз бар, бірақ кепілдік берілген орынды қамтамасыз ету үшін The Den дүкенінде сату ұсынылады.

Егер сіз контрабандадан түсетін табысыңызды арттырғыңыз келсе, мүмкіндігінше ертерек Коммерция шеберлігіне инвестиция салыңыз. Бұл әлеуметтік дағды сізге заттарды 10% қымбатырақ сатуға мүмкіндік береді және әр дәрежемен тиімдірек болады.

Жалпы, Старфилдте контрабандалық тауарды сату – тез ақша табудың тиімді жолы. Қауіпсіздік сіздің кемеңізді тексермес бұрын, қорғалған жүкті пайдалану немесе аймақтан жылдам саяхаттау арқылы абай болуды және контрабандалық жолмен ұсталып қалмауды ұмытпаңыз.

