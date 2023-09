Anker компаниясының 622 MagGo қуат банкі керемет бағамен сымсыз зарядтауды ұсынады

Сіздің iPhone үшін сымсыз зарядтау қуат банкін іздеп жүрсіз бе? Anker 622 MagGo магниттік аккумуляторы қазіргі уақытта бастапқы бағасынан 39.99 доллардан 30 долларға сатылуда. Бұл портативті қуат банкінің сыйымдылығы 5,000 мАч және сыйысымды iPhone телефонын 7.5 Вт сымсыз қуаттай алады. Ол Apple компаниясының ресми MagSafe батарея жинағы сияқты жылдам болмаса да, ол әлдеқайда қолжетімді опцияны ұсынады. MagGo-да тіпті ең үлкен өлшемді iPhone-ды ұстай алатын жиналмалы тіреуіш бар және ол тірелген кезде сымсыз зарядтау алаңы ретінде екі еселене алады. Anker сонымен қатар 621 MagGo нұсқасын 29.99 долларға ұсынады, оған тіреуіш кірмейді.

Қуат банкінен басқа, басқа да мәмілелер бар. Lego Super Mario Question Mark Block құрылыс жинағы бастапқы бағасынан 159.99 доллардан 40 долларға сатылуда. Бұл жиынтықта Super Mario 64 бейне ойынының көрнекті деңгейлерін көрсететін төрт кеңейтілетін шағын диорама бар. Жиын сонымен қатар интерактивті ойынға мүмкіндік беретін Lego электронды Марио фигураларымен үйлесімді.

Apple компаниясының 16 жылғы M1 Max процессоры бар 2021 дюймдік MacBook Pro құрылғысы B&H Photo дүкенінде 2,799 долларға, 1,500 доллар үнемдеуге сатылуда. Бұл ноутбук 64 ГБ жедел жады, 2 ТБ SSD және 3456 x 2234 ажыратымдылығы бар экранмен жабдықталған. Бұл шығармашылық жұмыс процестеріне арналған қуатты машина және MagSafe зарядтау мүмкіндігі, HDMI порты және SD карта ұясы.

Басқа мәмілелер арасында $25.64 тұратын The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Толық ресми нұсқаулығының коллекторлық басылымы, $7.99 бағасына Xbox контроллерлеріне арналған PowerA MOGA Play және зарядтағыш ойын клипі, Apple компаниясының орман жасыл түсіндегі iPhone 14 Plus былғары корпусы $10.53 кіреді. , ақ түсті Logitech G502 X сымды ойын тінтуірі $49.99 және Insta360 Go 3 "экшн камерасы" жинағы $369.99.

Дереккөздер: The Verge