Nintendo Switch 2 қауесеттері: жабайы демонстрацияның тынысы жақсартылған графика мен жүктеу уақытын көрсетті

Nintendo-ның шартты түрде «Switch 2» деп аталатын келесі консолі туралы қауесеттер жақында тарады. Eurogamer және VGC есептеріне сәйкес, таңдаулы әзірлеушілер Gamescom 2023 кезінде консольді демонстрациялау мүмкіндігіне ие болды. Демонстрацияда The Legend of Zelda: Breath of the Wild ойынының жетілдірілген нұсқасы болды, дегенмен ол кезде жақсартулардың ерекшеліктері көрсетілмеген.

Жақында Nate the Hate подкастынан жаңа қауесеттер пайда болды. Жүргізуші Gamescom технологиялық демонстрациясы 4K 60 кадр/с жылдамдықта жұмыс істейтін Жабайы тынысты көрсетті деп мәлімдеді, бұл айтарлықтай жақсару жүктеу уақытын жою болды. Бұл қауесеттер Switch іске қосу тақырыбы келесі жабдықпен қайта шығарылады дегенді білдірмейтінін түсіндіру маңызды. Керісінше, ол мұрагердің техникалық жетістіктерін көрсету үшін пайдаланылды.

Сондай-ақ, технологиялық демонстрацияда Nvidia-ның нақты уақыттағы AI кеңейту технологиясы DLSS 3.5 қолданылғаны туралы мәлімдемелер бар. Дегенмен, демонстрация кадрды құру сияқты 3.5 нұсқасының толық мүмкіндіктерін пайдаланды ма, ол белгісіз. DLSS-ті қосу бірнеше жыл бойы Switch мұрагері үшін алыпсатарлық тақырыбы болды және 3.5 нұсқасын еске түсіру, әрине, қызықты.

Подкаст әңгімесі кезінде жүргізуші 2024 жылдың наурызы мүмкін болатын күн екенін айтты, бірақ бұл ашылған немесе шығарылым күніне қатысты екені белгісіз. Осы жылдың басында бұрынғы қауесеттер Switch 2024 үшін 2 жылдың аяғында шығарылымын ұсынды.

Айта кету керек, бұл қауесеттер қазіргі уақытта Nintendo тарапынан ресми түрде расталмаған. Ақпарат көздер мен естуге негізделген. Бұған қоса, егер бұл сипаттамалар дәл болса, Gamescom сайтында көрсетілетін технологиялық демонстрация соңғы консольдің мүмкіндіктерін міндетті түрде көрсетпеуі мүмкін екенін ескеру қажет.

Бұл қауесеттер әлі де таралып жатқандықтан, «Switch 2» арқылы жабайы тыныстың жетілдірілген нұсқасының мүмкіндіктері туралы ойлану өте қызықты. Дегенмен, Nintendo ресми мәлімдемелер жасамайынша, бұл қауесеттерді аздап қабылдау керек.

Дерек көздері:

– Eurogamer

– VGC

- Nate the Hate подкаст