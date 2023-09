Pokemon Scarlet және Violet ойындарындағы The Teal Mask DLC үшін шығу уақыттары

Бүкіл әлем бойынша жаттықтырушылар бірінші Pokemon Scarlet және Violet DLC, The Teal Mask шығарылымын асыға күтуде. Сәрсенбіде, 13 қыркүйекте іске қосылады, ойыншылар өз аймағындағы нақты шығарылым уақыттары туралы қызықтырады.

Расталған ақпаратқа сәйкес, The Teal Mask DLC келесі уақытта шығарылады:

– Тынық мұхиты уақытымен 6 (12 қыркүйек)

– Орталық уақыт бойынша сағат 8 (12 қыркүйек)

– Шығыс уақыты бойынша сағат 9 (12 қыркүйек)

– Ұлыбритания уақыты бойынша сағат 2 (13 қыркүйек)

– Орталық Еуропа уақыты бойынша 3 (13 қыркүйек)

– Үндістан уақытымен 5:30 (13 қыркүйек)

– Жапония уақыты бойынша сағат 9 (13 қыркүйек)

Бұл уақыт өзгеруі мүмкін, бірақ ойын берілген уақытта басталады деп күтілуде. Ойыншылар шығарылым уақытының өзгеруіне қатысты кез келген хабарландырулардан хабардар болуы керек.

Teal маскасы Pokemon Scarlet және Violet үшін The Hidden Treasure of Area Zero DLC бөлігі болып табылады. DLC ойыншыларды мерекелік іс-шаралар мен көше сатушыларға толы жанды ауыл Китакамиге мектеп саяхатына апарады. Pokemon компаниясы қазірдің өзінде жаңа қалта құбыжықтарын, аңыздарды және The Teal Mask-те ұсынылатын кейіпкерлерді әзілдеді.

Сондай-ақ ағып кетулер жаңа қабілеттер, Pokedex жазбалары және Bloodmoon Ursaluna сияқты қалта құбыжықтары туралы қосымша ақпаратты ашты. The Indigo Disk деп аталатын The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC екінші бөлігі 4 жылы 2023/Қыс шығарылымына жоспарланған.

The Teal Mask DLC тәжірибесін көргісі келетін ойыншылар Pokemon Scarlet немесе Pokemon Violet иеленуі керек. Екі ойынды да иеленгендер The Teal Mask-тың жеке көшірмелерін сатып алулары керек.

Ойыншының енуіне және тәжірибесіне әсер еткен бастапқы техникалық мәселелерге қарамастан, Pokemon Scarlet және Violet сәтті іске қосылды, алғашқы үш күнде 10 миллион дана сатылған барлық уақыттағы ең үлкен Nintendo шығарылымы болды.

