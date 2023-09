Tales of Arise аниме бейімделуі бар ма? Мүмкіндіктерді зерттеу

By

Сыншыларға танымал JRPG, Tales of Arise ойынының жанкүйерлері анименің ықтимал бейімделуі туралы жаңалықтарды тағатсыздана күтуде. Tales of Arise бүкіл әлем бойынша геймерлердің жүрегін өзінің тартымды баяндауымен және керемет көрнекі көріністерімен, соның ішінде әйгілі Ufotable студиясының анимациялық үзінділерімен жаулап алды.

JRPG немесе жапон рөлдік ойыны — қиял әлеміндегі оқиғалар мен шытырман оқиғаларға бағытталған Жапониядағы бейне ойын түрі. Бұл ойындар кезек-кезек жекпе-жекпен ерекшеленеді және олардың түрлі-түсті өнер туындыларымен ерекшеленеді.

Tales of Arise 300 жыл бойы тұрғындары басқарған Рена планетасының тарихын баяндайды. Ойын өз тағдырларын өзгертуге және болашақтарын қайта жазуға тырысатын Альфен мен Шионн есімді екі тұлғаның саяхатын баяндайды.

Tales of Aise сериясында бейне ойындардың бай мұрасы бар, олардың кейбіреулері OVA және телехикаяларға бейімделген, жанкүйерлер Tales of Aise аниме бейімделуі жұмыс істеп жатыр ма деген сұрақ туындайды. Жақында берген сұхбатында Tales сериалының продюсері Юсуке Томизава 3 жылдың 2023 қыркүйегіндегі жағдай бойынша Tales of Arise аниме бейімделуіне тікелей жоспарлар жоқ екенін айтты.

Томизава ойынның интерактивті тәжірибе ретінде жасалғанын және геймплей, кейіпкерлердің өзара әрекеттесуі және ойыншы таңдауы оның сүйкімділігінің ажырамас бөлігі екенін түсіндірді. Бұл элементтер анимациялық серияға үздіксіз аударылмауы мүмкін.

Дегенмен, Томизава команданың болашақта аниме бейімделу мүмкіндігіне ашық екенін білдірді. Қазіргі уақытта нақты жоспарлар болмаса да, жанкүйерлер әлі де әлеуетті аниме бейімделуіне үміттене алады және Bandai Namco немесе Ufotable-дан ресми хабарландыруларды күтуі керек, олардың екеуі де Tales of Arise анимациялау үшін әлеуетті студиялар болып табылады.

Әзірше, жанкүйерлер ойынды өз көзімен көру арқылы «Терілген ертегілер» ойынының бай әңгімелері мен жанды әлеміне енуді жалғастыра алады. Аниме бейімделуінің болмауы жанкүйерлерді көп нәрсеге құштар етуі мүмкін, бірақ басты назар иммерсивті ойын тәжірибесін жеткізуге қалады.

