Huawei компаниясының Mate 60 Pro смартфоны Қытайдың отандық техникалық мүмкіндіктерін көрсетеді

Huawei Technologies Co. өзінің соңғы смартфон үлгісі Mate 60 Pro арқылы Қытайдың отандық технологиялық мүмкіндіктерін дамытудағы жетістіктерін көрсетуде маңызды қадам жасады. Бұл смартфон Қытайда жасалған және өндірілген Kirin процессорынан басқа, Қытайда жасалған компоненттердің жоғары үлесімен ерекшеленеді.

Bloomberg үшін TechInsights жүргізген бөлшектеу талдауы Huawei бірнеше компоненттерді қытайлық компаниялардан алғанын көрсетеді. Mate 60 Pro құрамына Beijing OnMicro Electronics Co. компаниясының радиожиілік фронтальды модулі, Hwa Create Co. компаниясының спутниктік байланыс модемі және Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc. жадысының радиожиілік қабылдағышы кіреді. осы уақытқа дейін шетелдік компонент анықталды.

2020 жылы АҚШ-тың санкциялары салдарынан озық чиптер мен чип жасау нарығынан ажыратылғаннан кейін кездесетін қиындықтарды ескере отырып, технологиялық құрамдастардың отандық жеткізушілеріне сенім арту Huawei үшін әсерлі жетістік. және оның процессорлары мен сымсыз чиптерін шығарудың балама құралдарын іздеуге тура келді.

Осы қиындықтарға қарамастан, Huawei технологиялық эмбаргоны шарлау қабілетін көрсете отырып, негізінен Қытайда жасалған компоненттері бар смартфон жасай алды. Mate 60 Pro сымсыз жылдамдығы 5G құрылғыларымен бірдей және құрылғыда әдеттен тыс батарея заряды байқалмайды.

Дегенмен, бұл компоненттердің өндіріс көлемі мен құнына қатысты сұрақтар әлі де бар. Huawei смартфондары Huawei компаниясының соңғы ұсынысынан кемінде екі ұрпақ озатын чиптерді пайдаланатын Apple және Samsung сияқты танымал ойыншылармен бәсекелесуі керек. Дегенмен, Mate 60 Pro-ның егжей-тегжейлі сипаттамалары жоқ шығарылуын мемлекеттік БАҚ АҚШ-тың Қытайдың озық технологияларға қол жеткізуін шектеу әрекеттерінің сәтсіз болғанының дәлелі ретінде атап өтті.

Mate 60 Pro табысы Huawei мен қытайлық смартфондар нарығына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Сарапшылардың бағалауынша, егер Huawei 5 миллион дана сататын болса, ол Қытайдағы iPhone сатылымының 38% -ын өлтіруі мүмкін. Дегенмен, жеткізілімдегі шектеулер мен өндірістің төмен кірістілігі Huawei-дің сұранысты қанағаттандыру қабілетіне қатысты белгісіздік тудырады.

Huawei өзінің отандық технологиялық мүмкіндіктерімен алға жылжуды жалғастыра отырып, АҚШ-тың қалай жауап беретінін көру керек. Өкіл Майкл МакКол Huawei жеткізушілері, мысалы, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) АҚШ санкцияларын бұзған болуы мүмкін екенін айтты. Бұл оқиғалардың нәтижесі Huawei үшін де, жаһандық технологиялық индустрия үшін де ауқымды әсер етуі мүмкін.

