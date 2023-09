Starfield-де Grav Jump-ті қалай пайдалануға болады: жүйелер бойынша саяхаттауға арналған нұсқаулық

By

Көптен күткен Starfield ойынында ең маңызды мүмкіндіктердің бірі - Grav секіру. Бұл инновациялық қабілет ойыншыларға әртүрлі планеталық жүйелер мен галактикалар бойынша саяхаттауға мүмкіндік береді. Егер сіз әртүрлі планеталарды зерттеп, қызықты шытырман оқиғаларды бастағыңыз келсе, сізге Grav секіруін меңгеру керек.

Ғылыми фантастикалық фильмдердегі жұлдызаралық саяхат тұжырымдамасына ұқсас, Starfield-де Grav секіруін пайдалану бірнеше қадамдарды қажет етеді. Бірінші және ең маңызды қадам - ​​Grav дискісіне қуат бөлу. Бұл қуатты бөлу процесі Grav сәтті секіру үшін өте маңызды.

Старфилдте Grav секіруін орындау үшін мына қарапайым қадамдарды орындаңыз:

1. Жұлдызша диаграммасын ашып, саяхаттағыңыз келетін жүйені таңдаңыз. Есіңізде болсын, сіз тек ақ деп белгіленген жүйелерге саяхаттай аласыз, ал қызыл жүйелер әзірше қолжетімсіз болады.

2. Қажетті жүйені таңдағаннан кейін «Секіру» түймесін басыңыз. Бұл ойынды Grav дискісіне қуат бөлуді сұрауға шақырады.

3. Басқа бөлімдерден қуат алу және оны резервте сақтау үшін көрсеткі пернелерді пайдаланыңыз. Содан кейін сақталған қуатты Grav дискісіне жіберіңіз.

4. Қуатты бөлгеннен кейін секіруді қайта бастап көріңіз, сонда Grav дискісі дұрыс жұмыс істейді. Бастапқыда Grav дискісі әлсіз болуы мүмкін, бірақ оны жаңарту мүмкіндігі бар.

Grav дискіңізді жаңарту үшін қону алаңына жақын ірі қалаларда орналасқан кеме қызметтерінің кез келген техниктеріне барыңыз. Grav дискісін жаңарту сізге қол жетімсіз болатын жұлдызды жүйелерге саяхаттауға мүмкіндік береді.

Жаңа жұлдыздық жүйелерді зерттеу және кеменің мүмкіндіктерін жаңарту Starfield тәжірибесінің негізгі аспектілері екенін есте сақтаңыз. Сонымен, Grav секіру мүмкіндігін барынша пайдаланыңыз және ойында қызықты оқиғаларға кірісіңіз.

Дерек көздері:

– Ришов Мукерджи, «Starfield: How to use Grav jump» авторы, Дексерто (2023).

– Bethesda Game Studios, Starfield әзірлеушісі.