Бірінші артықшылық биометриялық технология провайдерінің Infinite идентификаторын алады

Жұмыспен қамтудың фондық скринингі мен растау қызметтерін жеткізуші First Advantage 41 миллион долларға қолма-қол ақшаға Infinite ID биометриялық технология провайдерін сатып алғанын жариялады. Сатып алу First Advantage желісін және АҚШ-тағы тұтынушылары үшін жеке басын растау ұсыныстарын кеңейтуге бағытталған.

Штаб-пәтері Хиксвиллде, Нью-Йоркте орналасқан Infinite ID - Enlightenment Capital жеке инвестициялық фирмасының портфельдік компаниясы. Компанияның жылдық табысы 10 миллион доллардан асады деп күтілуде. Биометрия технологиясының провайдері қорғаныс және барлау, ұлттық қауіпсіздік, құқық қорғау, шекара қауіпсіздігі, апаттарға ден қою және төтенше жағдайларды басқару және корпоративтік қауіпсіздікті қоса алғанда, әртүрлі секторлар үшін сәйкестендіру және аутентификация құралдарын ұсынады.

First Advantage компаниясының бас директоры Скотт Стейплс Infinite ID бағдарламалық құралы компанияның бар RightID және Digital Identity Services ұсыныстарын толықтыратынын айтты. Бұл сатып алу First Advantage өнім портфолиосын және негізгі бизнесін кеңейту жолындағы маңызды қадам ретінде қарастырылады.

Осы сатып алу арқылы First Advanage жұмыс берушілерге тәуекелді азайтуға және сәйкестікті сақтауға көмектесу үшін озық биометриялық технология шешімдерін ұсынудағы мүмкіндіктерін арттыруды мақсат етеді. Биометриялық аутентификация адамның жеке басын растау үшін саусақ іздері, бет-әлпетті тану немесе ирис сканерлеу сияқты бірегей физикалық немесе мінез-құлық сипаттамаларын пайдалану арқылы қауіпсіздіктің жоғары деңгейін ұсынады.

