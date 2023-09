Orchard Ұлыбританияның DSP-тері үшін сандық тіркелгі менеджерін жалдайды

By

Orchard жетекші музыкалық дистрибьюторлық компания Apple, Amazon және VEVO сияқты Ұлыбританияның цифрлық қызмет провайдерлерімен (DSP) негізгі қарым-қатынастарды басқару үшін Digital Account Manager іздеуде. Рөл суретшілер мен этикеткалар үшін тартымды мазмұндық науқандар жасау үшін жапсырмаларды басқару және маркетинг топтарымен тығыз жұмыс істеуді, сондай-ақ цифрлық сатушылармен күнделікті қарым-қатынастарды басқаруды қамтиды.

Жауапкершілікке ойнату тізімін орналастыру және бірлескен маркетингтік науқандар үшін питтинг, сондай-ақ жиналыстарға, іс-шараларға және концерттерге қатысу арқылы цифрлық сатушылармен қарым-қатынасты сақтау кіреді. Сонымен қатар, Сандық тіркелгі менеджері белгілер мен суретшілердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін шығарылым кестесіне басымдық береді және талдайды, талдаулар мен нәтижелерді мүдделі тараптарға хабарлайды.

Мінсіз үміткердің екі жылдан астам музыкалық индустрия тәжірибесі, жетекші цифрлық бөлшек сауда платформалары туралы жақсы білімі және сату стратегиясын жақсы түсінуі керек. Бөлшек шоттармен немесе цифрлық маркетинг платформаларымен байланыс тәжірибесі, тамаша коммуникациялық дағдылар, әлеуметтік медиа ландшафтын терең түсіну және күшті аналитикалық қабілеттерге артықшылық беріледі. Сондай-ақ Excel, PowerPoint және Word бағдарламаларымен танысу қажет.

Orchard заманауи, жан-жақты және инновациялық жұмыс ортасы бар жаһандық сахнадағы шығармашылық саяхатқа үлес қосу мүмкіндігін ұсынады. Олар сондай-ақ оқу мен дамуға инвестицияларды, сондай-ақ жеке медициналық сақтандыру, жомарт зейнетақы схемасы, өмірді қамтамасыз ету және кірісті қорғау сияқты бірқатар жеңілдіктерді ұсынады.

The Orchard туралы:

The Orchard - бұл музыка, бейне және фильмдерді таратушы ізашар компания және әлемдік деңгейде жұмыс істейтін жоғары дәрежелі көп арналы желі. Олардың сатуға және маркетингке біртұтас көзқарасы саладағы жетекші технологиялармен және операциялармен біріктіріліп, цифрлық, физикалық және мобильді розеткалардағы қолжетімділік пен кірісті арттырады. 1997 жылы негізі қаланған The Orchard ойын-сауық индустриясындағы бизнес пен авторларға мүмкіндік береді.

