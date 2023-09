Apple Store веб-сайты iPhone 15 шығарылымы алдында офлайн режимде болады

Apple Store веб-сайты сейсенбі күні таңертең, көптен күткен iPhone 15-тің іске қосылуына бірнеше сағат қалғанда уақытша офлайн болды. Басу бетінде веб-сайттың жаңартылып жатқаны туралы хабарлама пайда болды және келушілерді тезірек қайта тексеруге шақырды. Сондай-ақ iPhone 15 іске қосу оқиғасымен байланысты көк және сұр түсті анимациялық Apple логотипі тікелей эфирге жұмыс сілтемесімен бірге көрсетілді.

Apple бас директоры Тим Кук Apple Park-тың Стив Джобс театрында ET 1:15-де компанияның флагмандық өнімінің соңғы нұсқасын ашпақшы. Веб-сайттың бұзылуы iPhone XNUMX-ке деген үлкен қызығушылықтың нәтижесі болды ма, әлде Apple өзінің онлайн нарығына өзгерістер енгізіп жатыр ма, белгісіз.

iPhone 15 22 қыркүйекте шығарылады деп күтілуде, оның үш моделі әртүрлі бағаларда қол жетімді. Стандартты нұсқасы 799 доллардан басталады, ал Pro Max опциясы 1,099 доллардан басталады. iPhone 15-тегі маңызды өзгерістердің бірі - Еуропалық Одақ бекіткен USB-C стандартты зарядтау портының қабылдануы. Бұл қадам Apple компаниясының меншікті Lightning зарядтау портынан кетуді білдіреді.

iPhone 15 айналасындағы қауесеттер пайдаланушыларға құрылғының құлпын ашпай немесе қолданбаларды шарламай-ақ әртүрлі функциялар мен параметрлерге жылдам қол жеткізуге мүмкіндік беретін «Әрекет түймешігін» енгізуді қамтиды. Мәліметтер аз болғанымен, сарапшылар бұл түйме iPhone 15 Pro-ны алдыңғы үлгілерден ажырата алады деп санайды.

Apple әдетте жаңа өнімді күзде таныстырады, ал iPhone 14 өткен жылдың қыркүйек айында шығарылды. Жақында 3 триллион доллардың рекордтық нарықтық капитализациясына жеткен компанияның акциялары сейсенбі күні таңертеңгі сауда кезінде аздап құлдырады.

