Түрік астрономдары Gaia деректерін пайдаланып NGC 2509 ашық кластерін зерттеді

Стамбул университетінің астрономдары ESA-ның Gaia спутнигінен алынған деректерді пайдалана отырып, NGC 2509 ашық кластері бойынша зерттеу жүргізіп, оның құрылымдық және астрофизикалық параметрлері туралы түсінік берді. Ашық шоғырлар – бір-бірімен еркін гравитациялық байланысқан және бір алып молекулалық бұлттан түзілген жұлдыздар топтары. Пуппис шоқжұлдызында орналасқан NGC 2509 аз зерттелген, көптеген қасиеттері әлі белгісіз орта жастағы ашық кластер болып табылады. NGC 2509-ды зерттеу үшін астрономдар Gaia Data Release 3-тен астрометриялық және фотометриялық деректерді талдады. Олар кластер мүшелерін өріс жұлдыздарынан бөліп, NGC 2509-ның дәлірек іргелі параметрлерін анықтады.

Зерттеу нәтижесінде NGC 2509 оң жаққа көтерілу және құлдырауда сәйкесінше -2.72 және 0.8 мас/жыл орташа дұрыс қозғалысы бар екені анықталды. Оның болжалды қашықтығы шамамен 8,200 жарық жылы, ал жасы, ең алдымен, 1.5 миллиард жыл. Кластердің шекті радиусы шамамен 16.7 жарық жылы, ал қызаруы 0.1 маг. NGC 2509 металдылығы 0.0152 декс деңгейінде өлшенеді, ал оның орталық жұлдыздық тығыздығы шамамен 32.33 жұлдыз/arcmin².

Белгілі галактикалық ашық кластерлердің тізімін кеңейту және оларды егжей-тегжейлі зерттеу біздің галактиканың қалыптасуы мен эволюциясы туралы түсінігімізді жақсарту үшін өте маңызды. Бұл зерттеу NGC 2509 туралы білімге үлес қосады және оның қасиеттері туралы құнды ақпарат береді. Ашық кластерлерді одан әрі зерттеу және зерттеу біздің ғаламның күрделі табиғаты туралы көбірек ашуды жалғастырады.

