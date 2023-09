SpaceX Starlink спутниктері бар Falcon 9 зымыранын ұшырмақ

SpaceX дүйсенбі, 9 қыркүйекте сағат 11:11-де Ванденберг ғарыш күштері базасынан Falcon 57 зымыранын ұшыруды жоспарлап отыр. Зымыран SpaceX-тің жоғары жылдамдықты кең жолақты спутниктік интернет қызметінің бөлігі болып табылатын 21 Starlink жерсерігін тасымалдайды.

Алғашқы ұшыру кешіктірілсе, SpaceX-тің сейсенбі және сәрсенбі күндері резервтік ұшыру мүмкіндіктері бар. Компания Тынық мұхитындағы Of Course I Still Love You ұшқышсыз кемесіне зымыранның бірінші кезеңдік күшейткішін қондыруды мақсат етіп отыр, бұл осы нақты күшейткіш үшін 11-ші рейс болады.

Ұшырудың тікелей веб-трансляциясы X-тегі SpaceX профилінде (бұрынғы Twitter) ұшуға бес минут қалғанда қолжетімді болады.

Starlink - ғаламдық спутниктік интернет шоқжұлдызын құруға арналған SpaceX-тің өршіл жобасы. Әрқайсысының салмағы шамамен 260 кг болатын бұл шағын спутниктер бүкіл әлем бойынша жоғары жылдамдықты, аз кідіріспен интернетке қосылуды қамтамасыз ету үшін төмен жер орбитасына орналастырылады. 21 қосымша спутникті орналастыру арқылы SpaceX өсіп келе жатқан кең жолақты интернет қызметін жақсарту үшін Starlink флотын кеңейтеді.

SpaceX-тің қайта пайдалануға болатын Falcon 9 зымыран технологиясы зымыранның бірінші сатысын қалпына келтіру және қайта пайдалану арқылы ғарышты үнемді ұшыруға мүмкіндік береді. Компания ұшыру шығындарын азайту және ғарышқа қолжетімділікті арттыру әлеуетін көрсете отырып, үдеткіштерді қондыру және қайта жіберуде маңызды кезеңдерге қол жеткізді.

Дереккөздер: SpaceX