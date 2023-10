SpaceX Falcon 9 зымыранының таңертең ерте ұшырылғаны туралы хабарлайды

SpaceX компаниясы Ванденберг ғарыш күштері базасынан алдағы ұшырылымын жариялады. Компания 12 қазанда таңғы сағат 47:21-де SLC-9E-ден Falcon 4 зымыранын ұшыруды көздеп отыр. Бұл ұшырудың мақсаты - 21 Starlink спутнигін Жердің төменгі орбитасына шығару.

Ұшыру жоспарланғандай жалғаса алмаған жағдайда, SpaceX қайта жоспарлау үшін 1:23 пен 3:11 аралығындағы үш резервтік мүмкіндікті анықтады. Оған қоса, сенбі күні сағат 26:2-дан жексенбі күні сағат 50:XNUMX-ге дейін қосымша алты резервтік көшірме мүмкіндігі бар.

Қызығушылық танытқандар үшін SpaceX-тің тікелей веб-трансляциясы ұшырудан шамамен бес минут бұрын қолжетімді болады. Бұл көрермендерге нақты уақыттағы жаңартулармен қамтамасыз етеді және оларға миссияның аяқталуын көруге мүмкіндік береді.

Айта кетейік, бұл миссияны қолдайтын күшейткіш алдыңғы ұшыруларда 15 рет қолданылған. Кезең бөлінгеннен кейін зымыранның бірінші кезеңі Тынық мұхитындағы Of Course I Still Love You ұшқышсыз кемесіне қонады деп күтілуде. Бұл қайта пайдалануға жарамдылық SpaceX-тің ғарышты игеру құнын төмендету және оны тұрақты ету жөніндегі күш-жігеріндегі маңызды кезең болып табылады.

Жергілікті әсерге келетін болсақ, бұл ұшыру кезінде дыбыстық бумдар естілмейді деп күтілуде. Бұл жақын маңдағы тұрғындар үшін жақсы жаңалық, өйткені дыбыстық толқындар бұзылып, таң қалдыруы мүмкін.

Тұтастай алғанда, SpaceX-тің бұл таңғы ұшыруы компанияның ғаламдық спутниктік интернет желісін дамыту және кеңейту жөніндегі тұрақты миссиясының алға басқан қадамын білдіреді.

Анықтамалар:

– Falcon 9 зымыраны: SpaceX әзірлеген екі сатылы орбиталық зымыран тасығыш. Ол ғарышқа спутниктер мен пайдалы жүктерді сенімді және қауіпсіз тасымалдауға арналған.

– Starlink спутниктері: ғаламдық кең жолақты қамтуды қамтамасыз ету мақсатында SpaceX орналастырған шағын спутниктердің шоқжұлдыздары.

– Әрине, мен сені әлі де жақсы көремін Droneship: SpaceX теңізде зымыран күшейткіштерін қондыру және қалпына келтіру үшін пайдаланатын автономды ұшқышсыз кеме.

Дереккөз: SpaceX (URL берілген жоқ)