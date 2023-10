Спутниктерді жою: ғарышта өсіп келе жатқан экологиялық алаңдаушылық

By

Пайдалану мерзімінің соңына жеткен спутниктер ғарыш агенттіктері үшін дилемма тудырады. Бұл ғарыш аппараттарын кәдеге жаратудың қазіргі әдістері оларды орбитада қалдыру, оларды жұмыс істейтін жерсеріктерден алыстағы зират орбиталарына көтеру немесе атмосфераға қайта кіру үшін оларды Жерге кері бағыттау. Дегенмен, Purdue университеті мен NOAA зерттеушілері жүргізген жақында жүргізген зерттеу атмосфераға қайта ену салдары жоқ емес екенін көрсетті.

Дәстүрлі түрде атмосфераға қайта кіру жерсеріктерді төмен Жер орбитасына (ЖЖҚ) тастаудың сенімді әдісі ретінде қарастырылды. Соңғы жылдары LEO спутниктерге толы болғандықтан, жоюдың бұл әдісі танымал бола бастады. Алайда, Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарияланған зерттеу атмосфераның қайта енуі Жер атмосферасының жоғарғы аймағының ғарыш аппараттарының буланған қалдықтарымен ластануына әкеліп соғатынын көрсетеді.

Зерттеу тобы атмосфераға түсетін метеориттерден кейін қалған иондық бұлттардың құрамының өзгеруін байқады. Олар бұл бөлшектердің химиялық саусақ ізінің өзгеруі атмосфераға қайта кіретін ғарыш аппараттарының санының артуына байланысты болуы мүмкін екенін анықтады. Зерттеушілер өз нәтижелерін растау үшін ұшақтарға аспаптар тіркеп, Аляска мен континенттік АҚШ-тан шамамен 12 миль биіктікте атмосфераны тікелей өлшеуді жүргізді.

Зерттеу нәтижелері атмосферадағы металдардың, соның ішінде литий, алюминий, мыс, қорғасын, магний және натрийдің айтарлықтай концентрациясын көрсетті, олар спутниктік қайта кіру арқылы мұқият бақыланады. Сонымен қатар, зерттеушілер озон қабатын қорғауға жауапты аэрозоль бөлшектерінің 10% алюминийден тұратынын да байқады.

Бұл тұжырымдардың қоршаған ортаға және климаттың өзгеруіне толық әсері әлі белгісіз болғанымен, зерттеушілер бұл адамның ғарышқа ұшуының планетаға айтарлықтай әсерін баса көрсетеді деп санайды. Атмосферадағы металл концентрациясының жоғарылауының салдарын түсіну озон қабаты мен жер бетіндегі тіршілік үшін ықтимал қауіптерді бағалау үшін өте маңызды. Спутниктерді жою әдістерінің қоршаған ортаға тигізетін салдарын толық түсіну және Жер атмосферасының ластануын азайту үшін балама стратегияларды зерттеу қажет пе екенін анықтау үшін қосымша зерттеулер қажет болады.

Дерек көздері:

– Тақырып: Спутниктерді жою әдістері және олардың жер атмосферасына әсері

– Дереккөз: Ұлттық ғылым академиясының материалдары

– Анықтама: Төменгі Жер орбитасы (LEO) – көптеген спутниктер мен Халықаралық ғарыш станциясы орналасқан жер бетінен шамамен 2000 километр қашықтықтағы ғарыш аймағы.

– Анықтама: Атмосфераға қайта ену – ғарыш кемесі немесе жер серігі миссиясын аяқтағаннан кейін немесе пайдалану мерзімінің соңына жеткеннен кейін Жер атмосферасына ену процесі.