Адамдар өмір ағашындағы бірнеше бұтақтардың жоғалуы, зерттеу нәтижелері

By

Жаңа зерттеу адам әрекеттерінен туындаған алтыншы рет жаппай жойылу қаупі туралы ескертіп, адамдар «Өмір ағашының» бүкіл бұтақтарын жоғалтуға әкеліп соғатынын айтады. Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарияланған зерттеу бірегей болып табылады, өйткені ол жеке түрлердің емес, тұтас тұқымдардың жойылуын зерттейді.

Зерттеушілер омыртқалы жануарлар түрлеріне (балықтарды қоспағанда) назар аударды және зерттелген 5,400 тұқымның 73-і соңғы 500 жылда жойылып кеткенін, олардың көпшілігі соңғы екі ғасырда жойылып кеткенін анықтады. Бұл жойылу қарқыны қазба жазбаларынан алынған бағалауларға негізделген күтілгеннен әлдеқайда жоғары.

Тіршілік ету ортасын бұзу, шамадан тыс балық аулау және аң аулау сияқты адам әрекеттері осы жойылу дағдарысының негізгі себебі ретінде анықталған. Бір тұқымның жоғалуы бүкіл экожүйе үшін үлкен зардаптарға әкелуі мүмкін. Зерттеудің бірлескен авторы Жерардо Себальос жағдайдың өзектілігін атап өтіп: «Бізді алаңдататынымыз ... біз нәрселерді тез жоғалтып жатқанымыз сонша, бұл біз үшін өркениеттің күйреуін білдіреді».

Барлық сарапшылар жойылудың қазіргі қарқыны алаңдатарлық деп келіссе де, бұл алтыншы жаппай жойылу болып табыла ма, жоқ па, бұл пікірталас мәселесі. Ғалымдар жаппай жойылуды қысқа уақыт ішінде түрлердің 75% жоғалту деп анықтайды. Гавайи университетінің биологы Роберт Коуидің айтуынша, осы анықтаманы пайдалана отырып, алтыншы жаппай қырылу әлі болған жоқ.

Дегенмен, өмір ағашының тұтас бұтақтарының жоғалуы туралы зерттеу нәтижелері жағдайдың ауырлығын көрсетеді. Бұл зерттеу биологиялық әртүрлілікті сақтау және адамзаттың болашағын қорғау үшін шұғыл әрекет ету қажеттілігін көрсетеді.

Дерек көздері:

– Ceballos, G., et al. (2023). Омыртқалы жануарлар популяциясының жоғалуы мен азаюы арқылы жалғасып жатқан алтыншы жаппай қырылу арқылы биологиялық жойылу. Ұлттық ғылым академиясының материалдары.

– Таң атысы, 20 қыркүйек, 2023 жыл