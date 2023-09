Ғалымдар кванттық есептеу және биотаңбалау үшін кремниймен қапталған наноалмастардың химиялық механизмін ашты

Сан-Хосе мемлекеттік университетінің (SJSU) зерттеушілері наноалмаздарда біркелкі кремний диоксиді қабықтарының пайда болуына жауап беретін байланыс механизмін ашты. Команда наноматериалдарды зерттеу үшін SLAC ұлттық үдеткіш зертханасында Стэнфорд синхротрондық сәулелену жарық көзі (SSRL) жасаған қуатты рентген сәулелерін пайдаланды. ACS Nanoscience Au журналында жарияланған нәтижелер кремнеземмен қапталған наноалмастарды жасауға қатысатын химия туралы маңызды түсінік береді.

Наноалмас – керемет қасиеттері бар ультра кішкентай синтетикалық гауһар тастар. Кішкентай өлшемдеріне қарамастан, наноалмаздарда тамаша көміртекті торлар бар және олар магниттік өрістерге, электр өрістеріне және бөлме температурасында жарыққа жауап бере алады. Бұл бірегей сипаттамалар наноалмастарды әртүрлі қолданбаларға, соның ішінде кванттық есептеулерге және жасушалардың биотаңбалауына қолайлы етеді.

Наноалмастардың функционалдығын арттыру үшін зерттеушілер алмаз бөлшектерін кремний диоксидімен жабуға көшті. Кремний диоксиді наноалмас үшін тегіс және қорғаныш қабықпен қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар бетті өзгертуге мүмкіндік береді. Кремний диоксиді жабынына арнайы тегтерді қосу арқылы ғалымдар наноалмастарды нақты жасушаларға немесе орындарға бағыттай алады. Наноалмас қозғалысын бақылау биомедицина мен биотехнологиядағы қолданбаларға маңызды әсер етеді.

Он жылдан астам уақыт бойы ғалымдар наноалмаздарда кремний диоксиді жабынының пайда болу механизміне таң қалды. SJSU зерттеушілері наноалмас бетіндегі алкогольді химиялық топтар кремний диоксиді қабықтарының өсуін жеңілдетуде шешуші рөл атқаратынын анықтады. Олар қаптау процесінде аммоний гидроксидін этанолмен енгізу осы спирт топтарының пайда болуына әкелетінін анықтады.

Силикат жабынының астында жасырылған беттерді зерттеу үшін SJSU зерттеушілері SSRL рентген қондырғыларын пайдаланды. Олар температураның өзгеруін анықтау және оларды рентгендік энергияға түрлендіру үшін өтпелі жиек сенсорын, өте сезімтал термометрді пайдаланды. Рентгендік абсорбциялық спектроскопия (XAS) арқылы топ наноалмастардың беттерін зерттеп, кремний диоксиді жабынының қалыңдығын нанометрлік масштабта өлшеді. Нәтижелер наноалмас сияқты су астындағы материалдарды зерттеу үшін XAS тиімділігін көрсетті.

Кремниймен қапталған наноалмастардың байланысу механизмін түсіну нәтижесінде алынған білім зерттеушілер үшін жаңа жолдар ашады. Зерттеудің негізгі зерттеушісі Авраам Уолкотт наноалмастарды жабу үшін титан және мырыш оксидтері сияқты басқа материалдарды пайдалануды зерттеуді жоспарлап отыр. Бұл балама жабындар кванттық зондтау және биологиялық таңбалауда наноалмастарды қолдануды одан әрі кеңейте алады.

Бұл зерттеудің нәтижелері наноалмас жабындарының химиясы туралы құнды түсініктер береді және кремний диоксиді қабығын оңтайландыру және басқа жабын материалдарын зерттеу мүмкіндіктерін ұсынады. Кремниймен қапталған наноалмастардың химиялық механизмін жақсырақ түсіну арқылы зерттеушілер кванттық есептеулер мен биотаңбалау қолданбалары үшін осы кішкентай алмаздардың әлеуетін ашуды жалғастыра алады.

Ақпарат көзі:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds in the Beach: Multimodal Characterization and Simulation көмегімен наноөлшемді алмазда кремний диоксиді өсуіне химиялық түсініктер, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033