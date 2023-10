Жаңа зерттеу бүкіл әлем бойынша мыңдаған жұмбақ «ертегі шеңберлерін» ашады

By

Жасанды интеллект көмегімен зерттеушілер бүкіл әлем бойынша мыңдаған жаңа жұмбақ «ертегі шеңберлерін» ашты. Бұл дөңгелек өсімдіктердің үлгілері ұзақ уақыт бойы мамандарды таң қалдырды және әдетте Намиб шөлінде және Австралияның шетінде кездеседі. Дегенмен, Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жақында жарияланған зерттеу бұл құбылыс бұрын сенгеннен гөрі кеңірек болуы мүмкін деп болжайды.

Халықаралық зерттеу тобы Намибия мен Австралиядағы 15,000 263-нан астам спутниктік суреттерді пайдалана отырып, нейрондық желіні оқытты, олардың жартысында ертегі шеңберлері бар. Осы AI жүйесі арқылы топ 15 елдегі 12 құрғақ жерлерде ертегі шеңберлерін анықтай отырып, жарты миллионнан астам жер учаскелерінің спутниктік көріністерін талдады. Бұл жаңадан анықталған дақтар Африкада, Мадагаскарда, Батыс Азияда және Оңтүстік-Батыс Австралияда, негізінен жылына XNUMX-XNUMX дюймге дейін жауын-шашын түсетін ыстық және құмды аймақтарда бар.

Кең ауқымды мәліметтерге қарамастан, бұл ертегі үйірмелерінің шығу тегі сарапшылар арасында пікірталас тақырыбы болып қала береді. Кейбіреулер оларды топырақ астындағы термиттердің белсенділігі тудырады деп санайды, ал басқалары себеп ретінде өздігінен ұйымдастырылатын өсімдіктерді ұсынады. Демек, ертегі топтары үшін түпкілікті анықтама бойынша консенсус жоқ, өйткені бұл термин негізінен өзін-өзі тағайындайды.

Бұл жаңа ертегі шеңберлерінің ашылуы жауаптардан гөрі көп сұрақтар тудырады. Бірлескен автор Фернандо Маэстр олардың командасы ешкіммен жанжал іздемейтінін мойындап, бұл дөңгелек үлгілердің шығу тегі туралы жалғасып жатқан құпияны мойындайды. Олардың қалыптасуын нақтырақ түсіну үшін қосымша зерттеулер мен далалық жұмыстар қажет.

Зерттеудің бірлескен авторы Эмилио Гирадо ертегі шеңберін құру туралы әртүрлі гипотезалар нақты орынға немесе жағдайға байланысты жарамды болуы мүмкін деп болжайды. Белгілі бір аймақтарда термиттер сияқты әртүрлі факторлар маңыздырақ рөл атқаруы мүмкін. Осыған қарамастан, түпкілікті нәтижелерді қамтамасыз ету және осы ертегі топтары көрсететін қызықты үлгілерге жарық түсіру үшін жан-жақты зерттеулер қажет.

