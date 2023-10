Ғарыш аппараттарының Жердің атмосфералық құрамына әсері

By

Жақында Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарияланған зерттеу спутниктер мен ғарыш аппараттары Жер атмосферасын жоғары мөлшердегі металдармен ластайтынын анықтады. Бұл ластану стратосферада, озонның үлкен концентрациясы бар аймақта орын алуда.

Пердю университетінің қызметкері Дэн Чичзо бастаған зерттеу тобы шамамен 12 миль биіктікте ұшатын ұшақтар арқылы деректер жинады. Бұл оларға ұшақ түтінінен ешқандай ластанусыз дәл өлшемдерді түсіруге мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижесінде ғарыш аппараттарында жиі кездесетін литий, мыс, алюминий және қорғасын сияқты металдардың табиғи ғарыштық шаңның деңгейінен асып түсетіні анықталды.

Сонымен қатар, топ озон қабатын қорғау үшін қажет күкірт қышқылы бөлшектерінің шамамен 10 пайызы ғарыш кемелерінің буланған қалдықтарымен ластанғанын анықтады. Ниобий сияқты бірегей элементтердің болуы зымырандарда жылу қалқандарын қолдануды көрсетеді. Бұл дәлелдер ғасырлар бойы өзгеріссіз қалған метеориттерден гөрі ғарыш кемелерінен келетін ластануды көрсетеді.

Бұл ластанудың қоршаған ортаға әсері әлі толық зерттелмеген. Дегенмен, орбитада спутниктер санының болжамды өсуін ескерсек, жағдай нашарлауы мүмкін. 50,000 жылға қарай қосымша 2030 50 спутник пайда болады деп болжануда, бұл ретте SpaceX және Amazon сияқты компаниялар көш бастап тұр. Ғарыш өнеркәсібіндегі бұл жылдам өсу стратосферадағы аэрозоль бөлшектерінің XNUMX пайызына дейін, сайып келгенде, ғарыш аппараттарына қайта кіретін металдар болуы мүмкін дегенді білдіреді.

Бұл тұжырымдар ғарыш саласының кеңеюінің экологиялық салдары туралы алаңдаушылық тудырады. Ғарыштық қоқыстардың жиналуы және стратосферада адам жасаған материалдардың шығуы қосымша зерттеуді қажет етеді. Біз спутниктер мен ғарыш аппараттарына көп сенім артуды жалғастыра отырып, атмосферамызға теріс әсерді барынша азайтатын тұрақты тәжірибелерді дамыту өте маңызды болады.

Дереккөз: Ұлттық ғылым академиясының материалдары