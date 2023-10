Ғарыштық саяхат Жердің озон қабатына қауіп төндіруі мүмкін, деп ескертеді зерттеу

By

Крайстчерчтегі (Жаңа Зеландия) Кентербери университетінің зерттеушілері жақында жүргізген зерттеу ғарышты зерттеуге қызығушылықтың артуы және зымыран ұшырудың артуы Жердің емдік озон қабатына айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін деп болжайды. Бұрын адам әрекетінен қатты зақымданған озон қабатын қалпына келтіру әрекеттеріне қарамастан, дамып келе жатқан ғарыш саласы оның қалпына келуіне кедергі келтіруі мүмкін.

Ғарыштық миссияларда қолданылатын ракеталар озон қабатына зиянды газдар мен бөлшектерді шығарады. Зерттеу соңғы бес жылдағы зымыран ұшыру деректерін талдап, ғарыш сапарының болашақ тенденцияларын болжаған. Осы қысқа мерзімде жаһандық жыл сайынғы ұшырулар 90-нан 190-ға дейін өсті, олардың көпшілігі Солтүстік жарты шарда орын алды. Ғалымдар дүниежүзілік ғарыш саласы 3.7 жылға қарай 2040 триллион доллардан асуы мүмкін деп болжайды.

Зымыран ұшырудың озон қабатына қазіргі әсері аз деп есептелсе де, зерттеу ғарыштық әрекеттердің күшеюі залалды нашарлатуы мүмкін екенін атап көрсетеді. Зымыран шығарындылары реактивті хлор, қара көміртек және азот оксидтері сияқты заттарды шығарады, олардың барлығы озонға зиян келтіреді. Метан сияқты жаңа зымыран отындарының әсері әлі толық бағаланбаған.

Ғарыштық жобаларға қызығушылық артып келеді, 70-ке жуық мемлекет пен жеке ғарыш кәсіпорындары сахнаға шықты. Virgin Galactic, SpaceX және Blue Origin сияқты компаниялардың өсуі ғарышты игерудегі жаһандық үрдісті көрсетеді. Дегенмен, мұндай әрекеттердің ықтимал экологиялық салдарын ескеру қажет.

Зерттеу сонымен қатар Жаңа Зеландияның ғарыш индустриясында көшбасшылық рөлге ие болуы және ғарышты тұрақты зерттеу бойынша жаһандық әңгімелерге әсер ету мүмкіндігі бар екенін көрсетеді. Зерттеушілер ғарыш саласы мен озонды зерттеу қауымдастығы үшін стратегияларды ұсынады, соның ішінде зымыран шығарындыларын қадағалау, зерттеушілер үшін деректерге қолжетімділікті қамтамасыз ету және зымырандарды жобалау кезінде озонға әсер етуді қарастыру.

Аэроғарыш компаниялары, ғалымдар және үкіметтер арасындағы күш-жігерді үйлестіру арқылы жаһандық зымыран ұшырудағы тұрақты тәжірибеге басымдық беру өте маңызды. Зерттеу зымырандардың озон қабатының үздіксіз қалпына келуіне кедергі жасамауын қамтамасыз ету үшін дереу әрекет етуді талап етеді. Бұл зерттеу нәтижелері Journal of Royal Society of New Zealand журналында жарияланған.

