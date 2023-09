Атмосфераның жоғарғы қабатындағы сирек ыстық плазма ағындарын зерттеу

By

Жер полюстеріне жақын жерде, күн желі мен планетаның магнитосферасының өзара әрекеттесуінен туындаған атмосфераның жоғарғы қабатында түрлі-түсті жарық шоуларын көрсететін, полюстер әдеттегі көрініс болып табылады. Дегенмен, экваторға жақын жерде басқа атмосфералық құбылыс болуы мүмкін: субауральды иондардың дрейфтері (SAID).

SAID оқиғалары ыстық плазманың ионосфера арқылы батысқа қарай жылдам ағуын қамтиды. Бұл оқиғалар тұрақты ауральды қызыл (SAR) доғалары және күшті жылулық сәуле шығару жылдамдығын арттыру (STEVE) сияқты аспандағы көрінетін құрылымдармен байланысты болды. Әдетте, SAID оқиғалары ымырт пен түн ортасы арасында орын алады, бірақ түн ортасынан кейін анықталған SAID ағындарының жағдайлары болды.

Journal of Geophysical Research: Space Physics журналында жарияланған соңғы зерттеуде зерттеушілер 15 жылы Оңтүстік Америка маңында анықталған түн ортасынан кейінгі 2013 SAID оқиғасына назар аударды. Әртүрлі көздерден алынған деректерді, соның ішінде спутниктік бағдарламалар мен авроальды белсенділік шараларын талдау арқылы олар сипаттамаларды зерттеді және осы сирек оқиғалардың қалыптасуы.

Зерттеушілер түн ортасынан кейінгі SAID оқиғалары түн ортасындағы оқиғаларға ұқсас ионосфералық жағдайлар мен геомагниттік динамиканың күрделі өзара әрекеттесуінің нәтижесі екенін анықтады. Өзара әрекеттесу локализацияланған жылу көздері ретінде әрекет ететін электр өрістерінің және толқын-бөлшектердің өзара әрекеттесуінің қалыптасуын қамтиды.

Бұл нәтижелер атмосфераның жоғарғы плазмасының динамикасын және олардың спутниктік бақылауға және басқа маңызды қолданбаларға арналған радар сигналдарын бұзу әлеуетін түсінуді жақсартады. Осы саладағы қосымша зерттеулер SAID оқиғалары мен олармен байланысты құбылыстардың Жер атмосферасына қалай әсер ететіні туралы құнды түсініктер бере алады.

