Жетілдірілген ядролық реакторлар үшін балқытылған тұздардағы электрондардың әрекетін түсіну

Энергетика департаментінің Оак жотасындағы ұлттық зертханасы мен Айова университетінің зерттеушілері озық ядролық реакторларда электрондардың балқытылған тұздармен қалай әрекеттесетінін түсінуде айтарлықтай жетістіктерге жетті. Балқытылған мырыш хлоридінің тұзына артық электронның енгізілуін есептеу арқылы имитациялау арқылы ғалымдар электрон қабылдай алатын үш күйді анықтай алды.

Бірінші сценарийде электрон екі мырыш ионынан тұратын молекулалық радикалдың бір бөлігіне айналады. Екінші сценарийде электрон бір мырыш ионында локализацияланады. Үшінші сценарийде электрон делокализацияланады және бірнеше тұз иондарына диффузиялық түрде таралады. Бұл тұжырымдар радиацияның тұзбен жұмыс істейтін реакторлардың жұмысына әсерін болжау үшін өте маңызды.

Балқытылған тұз реакторлары болашақ атом электр станцияларының әлеуетті жобасы ретінде қарастырылуда. Сондықтан балқыған тұздардың жоғары радиацияға қалай әрекет ететінін түсіну өте маңызды. Зерттеушілер балқытылған тұзды құрайтын иондармен жанасатын электронның әрекетін жарықтандыруды мақсат етті.

Зерттеу барлық сұрақтарға жауап бермесе де, ол электрондар мен балқытылған тұздардың өзара әрекеттесуін одан әрі зерттеу үшін маңызды бастапқы нүкте береді. Зерттеушілер сондай-ақ электрондар арқылы қысқа мерзімде пайда болған үш анықталған түр ұзақ уақыт бойы күрделірек түрлерді қалыптастыру үшін ықтимал реакцияға түсуі мүмкін деп санайды.

Зерттеу «Жоғары температурадағы балқытылған тұздар артық электрондармен реактивті ме? Case of ZnCl2», The Journal of Physical Chemistry B журналында жарияланды. Ол ACS редакторларының таңдауы ретінде таңдалды, бұл оның кең қоғамдық қызығушылық үшін әлеуетін көрсетеді.

Бұл зерттеу Брукхавен ұлттық зертханасы басқаратын DOE экстремалды ортадағы балқытылған тұздар энергетикалық шекаралық зерттеу орталығының (MSEE EFRC) бөлігі ретінде жүргізілді. Зерттеу тобы радиацияның басқа тұз жүйелеріне әсерін зерттеуді жалғастыруды жоспарлап отыр. Олардың есептеу зерттеулері DOE пайдаланушы қондырғыларында, соның ішінде Oak Ridge ұлттық зертханасындағы есептеу және ғылымға арналған деректер ортасында және Лоуренс Беркли ұлттық зертханасындағы Ұлттық энергетикалық зерттеулер ғылыми есептеу орталығында орындалды.

Балқытылған тұздардағы электрондардың әрекетін түсіну балқытылған тұз реакторларын жетілдіру үшін өте маңызды. Бұл болашақ атом энергиясын өндірудің перспективті нұсқасы болып саналатын осы реакторлардың қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз етуге көмектеседі.

Дерек көздері:

– Лоуренс Бернард, ORNL