Суперкомпьютерлік модельдеу Сатурнның сақиналары мен серіктерінің шығу тегін көрсетеді

The Astrophysical Journal журналында жарияланған соңғы зерттеу Сатурн сақиналарының шығу тегін түсіндіру үшін суперкомпьютерлік модельдеуді пайдаланды. NASA, Дарем университеті және Глазго университеті жүргізген зерттеу сақиналар бірнеше жүз миллион жыл бұрын соқтығысқан және жарылған екі кішкентай мұзды айдың қалдықтарынан пайда болуы мүмкін деп болжайды. Бұл тектік серіктердің көлемі Сатурнның қазіргі серіктері Дион мен Реаға ұқсас болар еді. Осы соқтығыстың кейбір қалдықтары Сатурнның қазіргі серіктерінің пайда болуына да ықпал еткен болуы мүмкін.

Сатурн сақиналарының шығу тегі туралы бұл жаңа түсінік Сатурн мен оның жүйелерін зерттеуге 13 жыл жұмсаған Кассини ғарыш кемесі жинаған деректердің арқасында мүмкін болды. Кассини өлшеулері сақиналардың ең алдымен мұздан тұратынын және олар пайда болғаннан бері өте аз шаң жинағанын көрсетті. Бұл сақиналардың күн жүйесінің тарихында салыстырмалы түрде жақында пайда болғанын көрсетеді.

Сақиналардың пайда болуын одан әрі зерттеу үшін зерттеу тобы Дарем университетінің DiRAC мекемесінде COSMA суперкомпьютерін пайдаланды. Олар алдыңғы зерттеулерден 100 есе жоғары рұқсатта гидродинамикалық модельдеу жүргізді. Алдыңғы айлар арасындағы әртүрлі соқтығыстарды модельдеу арқылы зерттеушілер Сатурн жүйесінің тарихы туралы құнды түсініктерге ие болды.

Модельдеу мұзды айлар арасындағы соққы сақиналарды қалыптастыру үшін Сатурнның жанына жеткілікті материал жіберуі мүмкін екенін көрсетті. Бұл сценарий, әрине, мұзға бай сақиналардың пайда болуына әкеледі, өйткені соқтығысқан денелердің өзегіндегі тау жынысы мұздың үстінен азырақ таралады. Бұл тұжырымдар сақиналар басқа балама түсініктемелерден емес, екі айдың соқтығысуынан пайда болды деген идеяны қолдайды.

Соқтығыстың әртүрлі сценарийлерін модельдеу арқылы зерттеушілер әсерлердің кең ауқымы Сатурнның Рош шегіне мұздың дұрыс мөлшерін шашыратуы мүмкін екенін анықтады. Бұл планетаның тартылыс күші үлкенірек тау жыныстарын немесе мұзды ыдырататын аймақ. Содан кейін шашыраңқы мұз Сатурнның айналасында байқалған мұзды сақиналарға айналуы мүмкін.

NASA Ames зерттеу орталығының зерттеуші ғалымы доктор Джейкоб Кегеррейс Сатурн жүйесін түсіну үшін бұл модельдеулердің маңыздылығын атап өтті. Ол Сатурн мен оның серіктері туралы әлі белгісіз көп нәрсе бар екенін, соның ішінде өмір сүруге қолайлы орталардың мүмкіндігін атап өтті. Жаңа модельдеу жүйенің эволюциясын егжей-тегжейлі зерттеп, Сатурн сақиналарының геологиялық жастығына жарық түсіреді.

Тұтастай алғанда, бұл зерттеу Сатурнның сақиналары мен серіктері Күн жүйесінің салыстырмалы түрде жақын тарихындағы жаппай соқтығысу нәтижесінде пайда болғанына сенімді дәлелдер ұсынады. Суперкомпьютерлік модельдеу Сатурн жүйесінің динамикасы мен эволюциясын түсінуімізге ықпал етіп, осы аспан ерекшеліктерінің қалыптасуы туралы құнды түсініктер берді.

Ақпарат көзі:

– LFA Teodoro et al, A Recent Impact Origin of Saturn's Rings and Mid-sized Moons, The Astrophysical Journal (2023).