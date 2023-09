Ертегі шеңберлерінің құпиясы кеңейеді: жасанды интеллект оларды 15 елде анықтайды

By

Ертегі шеңберлерінің, бедеу кірдің дөңгелек дискілерінің шығу тегі ғалымдарды ұзақ уақыт бойы қызықтырды. Бұрын бұл шеңберлер тек Оңтүстік Африканың Намиб шөлінде және Австралияның шет аймақтарында табылған. Дегенмен, жасанды интеллект (AI) қолданылған жаңа зерттеу үш континенттегі 15 елдің жүздеген жерінде ертегі шеңберлеріне ұқсайтын өсімдіктердің үлгілерін анықтады, бұл бұл құбылыс бұрын ойлағаннан кеңірек екенін көрсетеді. Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарияланған зерттеу ертегі шеңберлеріне ұқсайтын үлгілерді іздеу үшін әлемнің түкпір-түкпіріндегі құрғақ экожүйелердің жоғары ажыратымдылықтағы спутниктік суреттерін талдады. Зерттеуде пайдаланылған нейрондық желі Намибия мен Австралиядан алынған суреттерді талдау арқылы ертегі шеңберлерін тануға үйретілді.

Зерттеу ертегі шеңберлеріне ұқсас дөңгелек өрнектерді көрсететін 263 құрғақ жерлерді анықтады. Бұл орындар Африкада, Мадагаскарда, Орта-Батыс Азияда және Орталық және Оңтүстік-Батыс Австралияда табылды. Дегенмен, бұл үлгілердің барлығы Геттинген университетінің зерттеушісі, доктор Стефан Гетцин анықтағандай, ертегі шеңберлері ретінде қарастырылу критерийлеріне сәйкес келмеді. Ертегі шеңберлері анықталған үлгілерде толық болмаған, күшті реттелген, кеңістіктік мерзімді үлгімен сипатталады.

Зерттеу сонымен қатар ертегі үйірмелерін құруға байланысты қоршаған орта жағдайлары туралы түсінік берді. Үлгілер сілтілігі жоғары және азоты төмен өте құрғақ, құмды топырақтарда жиі кездеседі. Бұл үлгілер экожүйелерді тұрақтандыруда және бұзылуларға төзімділікті арттыруда рөл атқаратыны анықталды.

Ертегі шеңберін көруді кеңейту және оларды анықтау үшін AI пайдалану олардың шығу тегі мен қалыптасу механизмдерін зерттеу үшін жаңа мүмкіндіктер береді. Нақты себептер әр сайтта әртүрлі болуы мүмкін, бірақ бұл зерттеу осы жұмбақ табиғат құбылыстарын жақсырақ түсінуге ықпал етеді.

