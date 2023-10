Табиғаттың жаңа әмбебап заңы: эволюция барлық күрделі жүйелерге қатысты

By

Ғалымдар мен философтар тобы «табиғаттың жетіспейтін заңы» деп атайтын жаңашыл тұжырымдаманы енгізді. Олар эволюция тек биологиялық өмірмен шектелмейді, ол аспан денелерінен атомдық құрылымдарға дейінгі ғаламдағы барлық күрделі жүйелерге қатысты іргелі процесс деп санайды. Команда «Функционалдық ақпаратты ұлғайту заңын» ұсынады, онда кез келген жүйе, тірі немесе жансыз, егер әртүрлі конфигурациялар функционалдылық негізінде таңдалса, дамиды.

Зерттеушілер дамушы жүйелердің үш анықтаушы сипаттамасын анықтайды: құрамдас бөліктердің көптігі, орналасулардың әртүрлілігі және функцияны таңдау. Олар бұл сипаттамалар әртүрлі өрістердегі күрделі дамып келе жатқан жүйелерге ортақ деп болжайды.

Табиғаттың бұл әмбебап заңының кілті «функция үшін таңдау» тұжырымдамасында жатыр. Зерттеушілер Дарвиннің табиғи сұрыпталу теориясын кеңейтіп, функцияны үш түрлі түрге бөледі: тұрақтылық, динамикалық тұрақтылық және жаңалық. Функция бұдан былай өмір сүру белгілерімен шектелмейді, ол жүйенің тұрақты өмір сүруіне, әртараптандырылуына және күрделілігіне ықпал ететін атрибуттарды қамтиды.

Зерттеу бұл теорияны биологиялық және биологиялық емес контексттерден мысалдар арқылы көрсетеді. Ол фотосинтездің пайда болуынан күрделі мінез-құлықтың дамуына дейінгі жердегі тіршіліктің эволюциялық саяхатын көрсетеді. Дегенмен, эволюция концепциясы органикалық өмірден тыс. Мысалы, минералдар патшалығы өзінің эволюциялық жолын көрсетеді, мұнда қарапайым минералдық конфигурациялар уақыт өте күрделі конфигурацияларды тудырды.

Сонымен қатар, жұлдыздардың өздері ауыр элементтерді соғу арқылы ғаламның химиялық әртүрлілігі мен күрделілігіне ықпал ететін эволюциялық ғажайыпты бейнелейді.

Зерттеу дарвиндік эволюцияның осы кеңірек табиғи құбылыстың ерекше жағдайы екенін атап көрсетеді. Ол жер бетіндегі тіршіліктің алуан түрлілігін басқаратын принциптер жансыз жүйелерге де қатысты деп болжайды.

Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарияланған бұл зерттеу әртүрлі ғылым салаларының ғалымдарын біріктірген бірлескен жұмыс болып табылады. Күрделі жүйелердің жаңалықты, тұрақтылықты және динамикалық табандылықты тудыратын әмбебап тенденциясын мойындай отырып, бұл зерттеу біздің үнемі дамып келе жатқан ғаламға тән қасиет ретінде эволюция туралы түсінігімізді қайта анықтайды.

Дерек көздері:

– Ұлттық ғылым академиясының материалдары