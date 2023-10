Ғарыш дәуірі Жер атмосферасында өз ізін қалдыруда

By

Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жақында жарияланған зерттеу ғарыш дәуірінің Жер атмосферасына әсер ететінін көрсетеді. Ғарыш аппараттары мен спутниктерді ұшыру мен қайтару санының көбеюінен зерттеушілер атмосферадағы аэрозольдерде металдардың едәуір мөлшерін тапты. Металлдың бұл болуы атмосфералық химияны өзгертіп, озон қабаты мен климатқа ықтимал әсер етеді.

Ұлттық мұхиттық және атмосфералық басқарманың қызметкері Дэн Мерфи бастаған зерттеу тобы ғарыш кемелерінің қорытпаларында қолданылатын қатынаста 20-дан астам элементті тапты. Олар литий, алюминий, мыс және қорғасын сияқты кейбір металдардың массасы ғарыш кемесінің қайта түсуінен табиғи ғарыш шаңындағы осы металдардың концентрациясынан әлдеқайда асып түсетінін байқады. Таңғаларлығы, озон қабатын қорғауға және буферлеуге көмектесетін ірі күкірт қышқылы бөлшектерінің 10% дерлік алюминий және басқа ғарыш аппараттарының металдары болды.

Ғалымдардың болжамынша, 2030 жылға қарай орбитаға тағы 50,000 мыңға дейін спутник шығуы мүмкін. Бұл алдағы бірнеше онжылдықта стратосфералық күкірт қышқылы бөлшектерінің жартысына дейін қайта енуден металдар болуы мүмкін дегенді білдіреді. Мұның атмосфераға, озон қабатына және жердегі тіршілікке әсері әлі белгісіз.

Стратосфераны зерттеу қиын, өйткені ол адамдар өмір сүрмейтін аймақ. Бұл аймаққа қысқа мерзімге ең жоғары рейстер ғана кіреді. Алайда, NASA-ның әуедегі ғылым бағдарламасының бөлігі ретінде ғалымдар стратосфераның үлгілерін жинау үшін зерттеу ұшақтарын пайдаланады. Сынама алынған ауаның таза және бұзылмағанын қамтамасыз ету үшін мұрын конусына аспаптар бекітіледі.

Стратосфера - атмосфераның тұрақты және бір қарағанда тыныш қабаты. Бұл сонымен қатар озон қабатының үйі, Жердегі тіршілікті зиянды ультракүлгін сәулелерден қорғаудың маңызды құрамдас бөлігі. Соңғы бірнеше онжылдықта озон қабатына қауіп төніп тұр, бірақ оны жөндеу және толықтыру бойынша үйлестірілген жаһандық күш-жігер жұмсалды.

Ғарыштық ұшырулар мен оралулардың көбеюі стратосфераға көбірек металдарды енгізуге жауапты. Зымыран ұшырылып, спутниктер орналастырылған кезде, олар ғалымдар әлі де түсінуге тырысатын жолдармен атмосфераға әсер ету мүмкіндігі бар металл бөлшектерінің ізін қалдырады.

Қорытындылай келе, зерттеу ғарыштық дәуірдің Жер атмосферасына тигізетін нақты салдарын анықтау үшін қосымша зерттеулер жүргізу қажеттілігін көрсетеді. Нәтижелер ғарыш аппараттары мен спутниктердегі металдардың көбеюі климатқа, озон қабатына және планетамыздың жалпы өмір сүру мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді.

