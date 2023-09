Брайан Мэй, астрофизик және гитарист патшайым, NASA-ға Бенну астероидінің картасын жасауға көмектеседі

By

Queen тобының аты аңызға айналған бас гитаристі Брайан Мэй NASA-ның Бенну астероидінің үлгісін картаға түсіру және алу миссиясына үлес қосты. Астрофизика бойынша докторлық дәрежесі бар Мэй ғарыштық миссиялардың шынайы 3D кескіндерін жасау үшін ғалым Клаудия Манзонимен бірлесіп жұмыс істеді. Осы суреттерді пайдалана отырып, Мэй Бенну картасына және үлгіні жинаған OSIRIS-REx зондының қауіпсіз қону аймағын табуға көмектесті.

Ынтымақтастық Мэй миссия директоры Данте Лореттаға стерео құрылғыларды - OSIRIS-REx миссиясының кескіндерінен жасалған 3D кескіндерді жіберген кезде басталды. Лауретта стерео құрылғылардың сапасына таң қалды және үлгі үшін қону орнын табуда олардың әлеуетін мойындады. Мэй, Манзони, Лауретта және басқалары жобада бірге жұмыс істеді, нәтижесінде «Бенну 3-D, астероидтың анатомиясы» кітабы шықты.

Бұл Мэйдің NASA-ға бірінші қатысуы емес. 2015 жылы ол Плутонды зерттеген «Жаңа көкжиектер» миссиясында ғылыми әріптес ретінде қызмет етті. Мэй астрофизикаға қосқан үлестерімен ғана емес, сонымен қатар «We Will Rock You» және «I Want It All» сияқты Королеваның көптеген хиттерінің авторы ретінде де танымал.

Мэйдің ғарыш пен ғылымға деген құштарлығы оның NASA миссияларындағы белсенді рөлінен көрінеді. Оның астрофизик және гитарист ретіндегі тәжірибесі мен шығармашылығы осы салаға әсер етуді жалғастыруда.

