Фоссилденген жәндіктерге жасалған эксперименттер шынайы түстерге жарық түсіреді

Нанкин университетінің, Қытай ғылым академиясының және Корк университетінің колледжінің зерттеушілер тобы кейбір қазылған жәндіктердің түсін бағалауға мүмкіндік беретін әдісті ойлап тапты. Алдыңғы зерттеулер янтарьда сақталған жәндіктерді қоспағанда, тасқа айналған жәндіктердің шынайы түсін анықтау қиын екенін көрсетті. Бұл қазбалар әдетте монохроматикалық және сұр реңктердегі ерекше үлгілерге ие. The Proceedings of the Royal Society B журналында жарияланған соңғы зерттеуінде топ олардың көзқарастары мен нәтижелерін сипаттайды.

Түс үлгілерін бағалау үшін зерттеушілер сыртқы түрі ұқсас заманауи жәндіктерді бұрын алынған тасқа айналған үлгілермен салыстырды. Бұл заманауи жәндіктер алюминий фольгаға оралып, 200° пен 500° C аралығындағы температурада пісіру арқылы үлгіленген қазбалануға ұшырады. Содан кейін топ сканерлеуші ​​электронды микроскоптың көмегімен үлгілерді зерттеп, оларды тасқа айналған үлгілермен салыстырды.

Олардың нәтижелері күйдірілген үлгілердегі күңгірт дақтар экзоскелеттің меланинге, қара пигментке бай аймақтарына сәйкес келетінін көрсетті. Бұл қара дақтар ыстыққа төзімді болды, бұл олардың деградацияға төзімді екенін көрсетеді. Бұл қазылған жәндіктердегі күңгірт аумақтар меланин мөлшері жоғары болған ежелгі тіршілік иелерінің бөліктері болуы мүмкін екенін көрсетеді. Сондықтан, бұл күңгірт аймақтар қазбалардың бояуын бағалау үшін анықтама бере алады.

Команда сонымен қатар жәндіктерді жылыту аралық фазаны тудырғанын байқады, онда олар әртүрлі үлгілерге ауысқанға дейін толығымен қара түсті. Бұл олар сияқты эксперименттер қазылған жәндіктердің түсін бағалау бойынша жаңа зерттеулерді жеңілдететінін көрсетеді.

Қорытындылай келе, бұл зерттеу қазылған жәндіктердегі түс үлгілерін бағалаудың жаңа әдісін көрсетеді. Модельденген қазбаға ұшыраған қазіргі жәндіктерді қазылған үлгілермен салыстыра отырып, зерттеушілер меланин мөлшері жоғары ежелгі тіршілік иелерінің бөліктеріне сәйкес келетін қараңғы аймақтарды анықтады. Бұл әдіс қазылған жәндіктердегі бояуды зерттеудің жаңа жолдарын ашады.

Дереккөз: Корольдік қоғамының еңбектері B: Биологиялық ғылымдар, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333