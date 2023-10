Балқытылған тұздардағы электрондардың жаңа күйлері тұзбен жұмыс істейтін реакторлардың жұмысына әсер етуі мүмкін

By

Ғалымдар электрондардың балқытылған тұздармен әрекеттесу кезінде үш түрлі күй құра алатынын анықтады, бұл тұзды отынмен жұмыс істейтін реакторлардың жұмысына әсер етуі мүмкін. Oak Ridge ұлттық зертханасы мен Айова университетінің зерттеушілері балқытылған мырыш хлоридінің тұзына артық электронның енгізілуін модельдеді және үш ықтимал сценарийді байқады. Бір сценарийде электрон екі мырыш иондары бар молекулалық радикалдың бір бөлігіне айналады. Басқасында электрон бір мырыш ионында локализацияланады. Үшінші сценарийде электрон бірнеше тұз иондарына диффузиялық түрде таралады.

Балқытылған тұз реакторлары болашақ атом электр станциялары үшін қарастырылуда және радиацияның балқытылған тұздардың әрекетіне қалай әсер ететінін түсіну өте маңызды. Бұл зерттеу жоғары сәулеленуге ұшыраған кезде электрондар мен тұздардың өзара әрекеттесуіне жарық түсіреді. Зерттеушілер электронның әртүрлі түрлердің, соның ішінде мырыш димерлері мен мономерлерінің түзілуін жеңілдетуі немесе делокализациялануы мүмкін екенін анықтады. Бұл бастапқы тұжырымдар басқа түрлердің ұзақ уақыт бойы пайда болуы және олардың электрондармен және тұздармен қалай әрекеттесуі мүмкін екендігі туралы сұрақтар тудырады.

Бұл зерттеу DOE's Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) балқытылған тұздардың бөлігі болып табылады және The Journal of Physical Chemistry B журналында жарияланған. Команда реактивтіліктің басқа нысандарын эксперименталды түрде анықтау үшін жұмыс істеуде. Зерттеу электрондардың балқытылған тұздармен қалай әрекеттесетіні туралы құнды түсінік береді, бірақ әлі де зерттелуі керек. Болашақ зерттеулер басқа тұз жүйелерін және радиацияның балқытылған тұздарға әсерін зерттейді.

Дереккөз: Oak Ridge ұлттық зертханасы