Хуберт Ривз: астрофизик және ғылыми байланысшы

By

Жақында 91 жасында қайтыс болған канадалық-француз астрофизигі Хуберт Ривз атақты ғалым ғана емес, сонымен бірге көрнекті ғылым коммуникацияшысы болды. 1932 жылы Монреальда дүниеге келген Ривз жас кезінде астрономияға құмарлықты дамытып, табиғат әлемін зерттеп, әуесқой астроном ретінде жұлдыздарды зерттеді. Оның ғарышқа деген ықыласы оны астрофизика саласындағы мансапты жалғастыруға, ақырында Корнелл университетінде PhD дәрежесін алуға және NASA ғарыш бағдарламасының кеңесшісі болуына әкелді.

Ривз күрделі ғылыми ұғымдарды көпшілікке түсіндіру қабілетімен танымал болды және ол ғылымға және ғаламға деген сүйіспеншілігін кеңірек аудиториямен бөліскісі келді. 1981 жылы ол Францияда бестселлерге айналған және 25 тілге аударылған «Patience dans l'Azur» (Тыныштық атомдары: ғарыштық білімнің зерттелуі) атты кітабын басып шығарды. Кітап астрофизиканы эпикалық дастанға айналдыру қабілеті үшін жоғары бағаға ие болды және ол Ривздің білікті ғылым коммуникаторы ретіндегі беделін нығайтты.

Өзінің мансабында Ривз 40-тан астам кітап жазды, оның ішінде балаларға арналған бірнеше атаулар бар. Ол француз теледидарында таныс тұлғаға айналды, танымал әдеби ток-шоуларға қатысып, жабайы ақ шаштарымен, жымыңдаған көздерімен және жарқыраған Квебек акцентімен көрермендерді баурап алды. Оның харизматикалық және тартымды мінез-құлқы оны француз тілінде сөйлейтін әлемде сұранысқа ие спикерге айналдырды, онда ол Карл Саганның француз баламасы ретінде танымал болды.

Ривз тек ғылыми коммуникатор ғана емес, сонымен қатар жетекші эколог болды. Ол табиғатты қорғауды қызу насихаттап, адамзаттың өзін-өзі құрту қаупін ескертті. Ол адамдар таңдалған түр емес және біз өмір сүруді қамтамасыз ету үшін өз әрекеттеріміз үшін жауапкершілікті алуымыз керек деп есептеді.

Хуберт Ривздің астрофизика және ғылым байланысы саласына қосқан үлесі ұзақ уақыт әсер қалдырды. Оның ғылыми білім мен жалпы жұртшылық арасындағы алшақтықты жою қабілеті сансыз адамдарды ғаламның құпияларына ой жүгіртуге және табиғатты қастерлеуге және қорғауға шабыттандырды.

Дерек көздері:

– «Хуберт Ривз: Франциядағы жетекші қоғамдық зиялыға айналған астрофизик», The Globe and Mail.

– «Хуберт Ривз, ғылымға деген сүйіспеншілігін таратқан астрофизик және эколог – некролог», The Telegraph.