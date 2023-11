კოსმოსური ძიების ახალი ერა: კომერციული კოსმოსური სადგურების მომავალი

Twenty-five years have passed since the launch of the Zarya module, marking the beginning of the International Space Station (ISS). As the ISS continues to age, questions arise about its longevity and NASA’s plans for the future. While ensuring a continuous human presence in low-Earth orbit is paramount, NASA is considering a transition from government-operated to commercially-operated space stations.

NASA’s current plan is to operate the ISS, if feasible, until 2030. Beyond that, the hope is to have private companies take the reins and establish their own facilities in low-Earth orbit. NASA would then lease time on these commercially operated stations to accommodate astronauts from different nations, as well as space tourists.

თუმცა, ახლა საზრუნავი არის თუ არა კერძო ობიექტების ფუნქციონირება 2030 წლისთვის, რაც პოტენციურად გამოიწვევს შესაძლებლობების ხარვეზს. ისტორიულად, ასეთი ხარვეზები იწვევდა წარუმატებლობას ადამიანის კოსმოსურ ფრენებში, როგორც ჩანს აპოლოს ბოლო მისიასა და კოსმოსური შატლის გამოჩენას შორის შესვენების დროს და ახლახან, სანამ SpaceX-ის ეკიპაჟის დრაკონი შევიდოდა სამსახურში. როგორც ჩანს, ამჯერად, NASA უკეთეს მდგომარეობაშია ეკიპაჟის რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით.

The challenge lies not in the vehicles but in determining where these spacecraft will go. NASA has been collaborating with various companies, including Axiom Space, Blue Origin, and Voyager Space, to develop commercial low-Earth orbit destinations (CLDs). The agency aims to award contracts for these private stations by 2026.

თუმცა, რეალური საკითხია, შეუძლიათ თუ არა ამ კომპანიებს დააკმაყოფილონ ამბიციური ვადები და ფინანსური შეზღუდვები. კოსმოსური სადგურის აშენება და გაშვება რთული საქმეა, რომელიც დროსა და მნიშვნელოვან ინვესტიციას მოითხოვს. მიუხედავად იმისა, რომ დედამიწის დაბალ ორბიტაზე უფსკრული არ იქნება იდეალური, ფილ მაკალისტერი, NASA-ს კომერციული კოსმოსური ფრენების განყოფილების დირექტორი, ღიაა იმ შესაძლებლობისთვის, თუ ეს გამოიწვევს გრძელვადიან გადაწყვეტას. ის ვარაუდობს, რომ არსებული ეკიპაჟის მანქანების გამოყენებამ, როგორიცაა Crew Dragon და Starliner, შეიძლება ნაწილობრივ შეამსუბუქოს პოტენციური ხარვეზის გავლენა.

One of the challenges facing the future of commercial space stations is funding. As the US government tightens its budget, federal budget cuts are anticipated, which could affect NASA’s plans. Despite the inherent challenges, the goal is to ensure a seamless transition to commercially operated stations and pave the way for a new era of space exploration.

ხშირად დასმული კითხვები (FAQ)

- რა არის საერთაშორისო კოსმოსური სადგური?

საერთაშორისო კოსმოსური სადგური (ISS) არის სიცოცხლისუნარიანი კოსმოსური სადგური დედამიწის დაბალ ორბიტაზე, რომელსაც ერთობლივად მართავენ NASA, Roscosmos, ESA, JAXA და CSA. ის ემსახურება როგორც ლაბორატორიას სამეცნიერო კვლევებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის კოსმოსის ძიებაში.

- რატომ განიხილავს NASA კომერციულ კოსმოსურ სადგურებზე გადასვლას?

NASA-ს მიზანია შეინარჩუნოს ადამიანის უწყვეტი ყოფნა დედამიწის დაბალ ორბიტაზე კოსმოსში ახალი საზღვრების შესწავლისას. კომერციულად ფუნქციონირებულ კოსმოსურ სადგურებზე გადასვლა ნასას საშუალებას მისცემს გაამახვილოს თავისი რესურსები უფრო ამბიციურ მისიებზე, ხოლო კერძო კომპანიები ახორციელებენ რუტინულ ოპერაციებს დედამიწის დაბალ ორბიტაზე.

- რა გამოწვევებია კომერციული კოსმოსური სადგურების განვითარებაში?

კოსმოსური სადგურის მშენებლობა და გაშვება მონუმენტური ამოცანაა, რომელიც მოითხოვს ფართო დაგეგმვას, დაფინანსებას და კოორდინაციას. კერძო კომპანიები აწყდებიან მკაცრი ვადების და ფინანსური შეზღუდვების დაკმაყოფილების გამოწვევას მათი სადგურების უსაფრთხოებისა და ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად. გარდა ამისა, ამ მცდელობებისთვის ადეკვატური დაფინანსების უზრუნველყოფა გადამწყვეტია მათი წარმატებისთვის.

- როგორ იმოქმედებს პოტენციური უფსკრული დედამიწის დაბალ ორბიტაში კვლევასა და კვლევაზე?

მიუხედავად იმისა, რომ უფსკრული დედამიწის დაბალ ორბიტაზე არ არის სასურველი, NASA თვლის, რომ ეს არ იქნებოდა კატასტროფული, თუ ეს შედარებით მოკლევადიანი იქნებოდა. სააგენტოს შეუძლია გამოიყენოს ეკიპაჟის არსებული მანქანები, როგორიცაა Crew Dragon და Starliner, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოს გავლენა კვლევით საქმიანობაზე. თუმცა, აუცილებელია ვისწრაფოდეთ უწყვეტი გადასვლისთვის, რათა თავიდან აიცილოთ შეფერხებები სამეცნიერო პროგრესსა და საერთაშორისო თანამშრომლობაში.

- What is the timeline for the transition to commercially operated space stations?

NASA მიზნად ისახავს 2026 წლისთვის კერძო კომპანიებს მიაწოდოს კონტრაქტები დედამიწის დაბალი ორბიტის კომერციულ მიმართულებებზე (CLD). ეს არის განვითარებადი ლანდშაფტი, რომელიც დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე, მათ შორის დაფინანსებაზე, ტექნოლოგიურ წინსვლასა და მარეგულირებელ მოთხოვნებზე.