რა განსხვავებაა Walmart-სა და Walmart-ს შორის?

მოვლენების გასაკვირი გზით, ბაზარზე ორი საცალო ვაჭრობის გიგანტი გამოჩნდა, რამაც მომხმარებელთა დაბნეულობა გამოიწვია. Walmart, ცნობილი ამერიკული მრავალეროვნული საცალო კორპორაცია, ახლა იზიარებს ყურადღების ცენტრში სხვა ერთეულს, რომელსაც იგივე სახელი აქვს. მაგრამ რა განსხვავებაა ამ ორ Walmart ერთეულს შორის? მოდით ჩავუღრმავდეთ დეტალებს.

Walmart Corporation:

პირველი და უფრო ნაცნობი Walmart არის ცნობილი საცალო კორპორაცია, რომელიც დაარსდა სემ უოლტონის მიერ 1962 წელს. მისი სათაო ოფისი ბენტონვილში, არკანზასი, Walmart Corporation ახორციელებს ჰიპერმარკეტების, ფასდაკლების უნივერმაღების და სასურსათო მაღაზიების ფართო ქსელს მთელ მსოფლიოში. იგი ცნობილია პროდუქციის ფართო ასორტიმენტით, კონკურენტული ფასებით და ფართო ყოფნით როგორც ონლაინ, ისე ოფლაინში.

Walmart Inc.:

მეორე Walmart არის შედარებით ახალი მოთამაშე ბაზარზე. Walmart Inc. არის კანადური ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც გთავაზობთ ელექტრონული კომერციის ინოვაციურ პლატფორმას. ის მიზნად ისახავს რევოლუციას მოახდინოს საცალო ინდუსტრიაში უწყვეტი ონლაინ შოპინგის გამოცდილების მიწოდებით მისი ვებსაიტისა და მობილური აპლიკაციის საშუალებით. მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს იგივე სახელი, როგორც ამერიკული საცალო ვაჭრობის გიგანტი, Walmart Inc. არის დამოუკიდებელი სუბიექტი, რომელიც არ არის დაკავშირებული Walmart Corporation-თან.

კითხვა:

Q: არის თუ არა Walmart Corporation და Walmart Inc. დაკავშირებული?

პასუხი: არა, Walmart Corporation და Walmart Inc. არის ცალკეული სუბიექტები, რომლებსაც არ აქვთ კავშირი ან კუთვნილება.

კითხვა: შემიძლია ვიყიდო Walmart Corporation-ში და Walmart Inc.-ში?

პასუხი: დიახ, შეგიძლიათ შეიძინოთ ორივე ობიექტში. Walmart Corporation მართავს ფიზიკურ მაღაზიებს, ხოლო Walmart Inc. გთავაზობთ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმას.

Q: პროდუქტები და ფასები ერთნაირია Walmart-ის ორივე საწარმოში?

პასუხი: პროდუქტის შეთავაზებები და ფასები შეიძლება განსხვავდებოდეს Walmart Corporation-სა და Walmart Inc-ს შორის. მიზანშეწონილია შეამოწმოთ თითოეული ორგანიზაციის ვებსაიტი ან ეწვიოთ მათ შესაბამის მაღაზიებს ზუსტი ინფორმაციისთვის.

კითხვა: აპირებს თუ არა Walmart Inc. ოპერაციების გაფართოებას?

პასუხი: როგორც მზარდი ტექნოლოგიური კომპანია, Walmart Inc. გეგმავს გააფართოვოს თავისი ოპერაციები და მიაღწიოს მეტ მომხმარებელს მომავალში.

დასასრულს, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ერთეული იზიარებს სახელს "Walmart", ისინი განსხვავებული და განცალკევებულია ერთმანეთისგან. Walmart Corporation არის კარგად ჩამოყალიბებული საცალო გიგანტი, ხოლო Walmart Inc. არის კანადური ტექნოლოგიური კომპანია, რომლის მიზანია მოახდინოს რევოლუცია საცალო ინდუსტრიაში თავისი ონლაინ პლატფორმის საშუალებით. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც მოისმენთ ვინმეს Walmart-ის ხსენებას, დარწმუნდით, რომ განმარტეთ, რომელ Walmart-ს გულისხმობს, რადგან ამ ორს შორის განსხვავება მნიშვნელოვანია.