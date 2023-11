By

რა ბანკშია Walmart?

საცალო ვაჭრობის სამყაროში Walmart უდავოდ გიგანტია. მაღაზიების ფართო ქსელით და პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტით კომპანია გახდა ცნობილი სახელი. თუმცა, რაც შეეხება საბანკო მომსახურებას, Walmart არ მუშაობს საკუთარი ბანკის ქვეშ. სამაგიეროდ, რამდენიმე საფინანსო ინსტიტუტთან თანამშრომლობს, რათა მომხმარებელს შესთავაზოს სხვადასხვა საბანკო მომსახურება.

ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორობა, რომელიც Walmart-მა დაამყარა არის Green Dot Corporation-თან, წინასწარ გადახდილი სადებეტო ბარათებისა და საბანკო სერვისების წამყვან პროვაიდერთან. ამ თანამშრომლობის საშუალებით Walmart გთავაზობთ Walmart MoneyCard-ს, წინასწარ გადახდილ სადებეტო ბარათს, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მართონ თავიანთი ფული, განახორციელონ შესყიდვები და გადაიხადონ გადასახადები. Walmart MoneyCard გაცემულია Green Dot Bank-ის მიერ, Green Dot Corporation-ის შვილობილი კომპანია.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორობა არის Capital One Financial Corporation-თან. Walmart გაერთიანდა Capital One-თან, რათა შესთავაზოს Walmart Rewards Card და Walmart Rewards Mastercard. ეს საკრედიტო ბარათები მომხმარებელს აძლევს ჯილდოს და სარგებელს Walmart-ში და სხვა მონაწილე საცალო ვაჭრობაში შესყიდვებისთვის. Capital One არის ამ საკრედიტო ბარათების გამცემი.

კითხვა:

Q: შემიძლია გავხსნა საბანკო ანგარიში Walmart-ში?

პასუხი: არა, Walmart არ მუშაობს როგორც ტრადიციული ბანკი და არ სთავაზობს საკუთარ საბანკო ანგარიშებს. თუმცა, ის უზრუნველყოფს სხვადასხვა ფინანსურ მომსახურებას სხვა ბანკებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან პარტნიორობით.

კითხვა: შემიძლია თუ არა ჩეკის განაღდება Walmart-ში?

პასუხი: დიახ, Walmart გთავაზობთ ჩეკების განაღდების სერვისს. თქვენ შეგიძლიათ განაღდოთ სხვადასხვა ჩეკები, მათ შორის სახელფასო, სახელმწიფო, გადასახადების დაბრუნებისა და დაზღვევის ანგარიშსწორების ჩეკები Walmart MoneyCenters-ში ან მომხმარებელთა მომსახურების მაგიდაზე მცირე საფასურისთვის.

კითხვა: შემიძლია თუ არა სესხის აღება Walmart-ისგან?

პასუხი: არა, Walmart არ იძლევა პირდაპირ სესხებს. თუმცა, ის გთავაზობთ უამრავ ფინანსურ პროდუქტს და მომსახურებას თავისი პარტნიორობით, როგორიცაა წინასწარ გადახდილი სადებეტო ბარათები და საკრედიტო ბარათები.

Q: არის თუ არა Walmart-ის საბანკო სერვისები უსაფრთხო?

პასუხი: Walmart-ის საბანკო მომსახურება ხორციელდება დამკვიდრებულ ფინანსურ ინსტიტუტებთან პარტნიორობით. ეს დაწესებულებები რეგულირდება და ზედამხედველობს შესაბამისი ორგანოების მიერ, რაც უზრუნველყოფს მათ მიერ შეთავაზებული სერვისების უსაფრთხოებას და უსაფრთხოებას.

დასკვნის სახით, მიუხედავად იმისა, რომ Walmart-ს არ აქვს საკუთარი ბანკი, იგი თანამშრომლობდა სხვადასხვა ფინანსურ ინსტიტუტებთან, რათა უზრუნველყოს საბანკო მომსახურება თავისი მომხმარებლებისთვის. იქნება ეს წინასწარ გადახდილი სადებეტო ბარათები თუ საკრედიტო ბარათები, Walmart-ი თანამშრომლობს კომპანიებთან, როგორიცაა Green Dot და Capital One, რათა შესთავაზოს მოსახერხებელი ფინანსური გადაწყვეტილებები მისი ფართო მომხმარებლის ბაზაზე.