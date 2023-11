The Simpsons-ის იდუმალი ბედი: Hit & Run გაგრძელება და პასუხგაუცემელი კითხვები

By

საყვარელი ღია სამყაროს თამაში, The Simpsons: Hit & Run, წლების განმავლობაში ხიბლავდა თაყვანისმცემლებს იუმორისა და გეიმპლეის უნიკალური ნაზავით. მიუხედავად მისი პოპულარობისა და გაგრძელების მოთხოვნისა, თამაშის დეველოპერებმა ცოტა ხნის წინ გამოავლინეს, რომ შემდგომი თამაში არასოდეს განხორციელებულა, რის გამოც გულშემატკივრები და თვით დეველოპერებიც კი გაკვირვებულნი რჩებიან.

MinnMax-თან ბოლო ინტერვიუში, პროგრამისტებმა, პროდიუსერებმა, დიზაინერებმა და ორიგინალურ თამაშში ჩართულმა აღმასრულებელმა პროდიუსერებმა გაიზიარეს თავიანთი დაბნეულობა და იმედგაცრუება გაგრძელების გაუქმებასთან დაკავშირებით. როდესაც ჰკითხეს წარმოების შეჩერების მიზეზს, აღმასრულებელმა პროდიუსერმა ჯონ მელქიორმა გაკვირვებით უპასუხა და თქვა: „არ ვიცი“.

ეს მართლაც უცნაური გადაწყვეტილება იყო, რომელმაც ყველა მონაწილემ თავი დააღწია. მელქიორმა განმარტა, რომ ორიგინალური თამაშის წარმატებამ გამოიწვია ხუთთამაშიანი გარიგება ნაკლები დაფინანსებით, ვიდრე დეველოპერები ელოდნენ. გადაწყვეტილება წარმოების შეჩერების შესახებ შოკი იყო, თუნდაც მელქიორის ბოსისთვის, რომელმაც თამაში მათ „ვერცხლის ლანგარზე“ გადასცა.

ორიგინალური თამაში, რომელიც გამოუშვა Vivendi Universal Games-მა 2003 წელს, ასახავდა უცხოპლანეტელების შეთქმულებას სპრინგფილდში, რომელშიც მოთამაშეები მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ქვესტებში საიდუმლოებით მოცული მოვლენების გასარკვევად. თამაშის ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო ასპექტი იყო Grand Theft Auto-ს შთაგონებული სარბოლო მისიები, რომელსაც გულშემატკივრები ხალისით ახსოვთ.

დაგეგმილი გაგრძელება მიზნად ისახავდა მართვის მექანიკის გაფართოებას მანქანებიდან ობიექტების ბუქსირების შესაძლებლობის დანერგვით. დიზაინერმა დარენ ევენსონმა ახსენა პროტოტიპი, რომელიც შემუშავებული იყო ამ ფუნქციისთვის პროექტის გაუქმებამდე. თუმცა, პროტოტიპისა და თავისუფალი სიუჟეტის მიღმა, დიდი პროგრესი არ ყოფილა.

დეველოპერებმა გამოთქვეს თავიანთი ურწმუნოება პროექტის გაუქმებასთან დაკავშირებით, რადგან ისინი წარმოიდგენდნენ The Simpsons: Hit & Run გახდეს ფრენჩაიზია. მათთვის გაგრძელება ბუნებრივ პროგრესირებად ჩანდა, მაგრამ ის მოულოდნელად ამოიღეს მაგიდიდან.

გაგრძელების დაცემაში ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო Vivendi-მა ვერ უზრუნველყო ვიდეო თამაშის უფლებები The Simpsons-ზე. საინტერესოა, რომ კომპანიამ წარმატებით მოიპოვა უფლებები სხვა პოპულარულ ფრენჩაიზებზე, როგორიცაა Buffy the Vampire Slayer. საბოლოოდ, EA-მ შეიძინა ვიდეო თამაშის უფლებები 2005 წელს; თუმცა 2007 წლიდან არ გამოსულა ახალი თამაში The Simpsons-ზე დაფუძნებული.

დასასრულს, მიუხედავად იმისა, რომ The Simpsons: Hit & Run-ის გაგრძელების იმედები შეიძლება გაქრეს მანამ, სანამ EA ინარჩუნებს უფლებებს ფრენჩაიზის შესახებ, ფანებს მაინც შეუძლიათ ორიგინალური თამაშის რემასტერირებული ვერსიის იმედი გააჩნდეთ. გაგრძელების გაუქმების ირგვლივ არსებული საიდუმლოებები კვლავ აწუხებს გულშემატკივრებს და დეველოპერებს, რაც მათ აინტერესებს იმ შესაძლებლობების შესახებ, რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო.

ხშირად დასმული კითხვები

იქნება ოდესმე The Simpsons: Hit & Run-ის გაგრძელება?

ამ დროისთვის, The Simpsons: Hit & Run-ის გაგრძელება ოფიციალურად გამორიცხულია. თამაშის დეველოპერები და თაყვანისმცემლები დაბნეულები დარჩნენ წარმოების შეჩერების გადაწყვეტილებით.

რატომ შეჩერდა გაგრძელების წარმოება?

გაგრძელების გაუქმების ზუსტი მიზეზი უცნობია. აღმასრულებელმა პროდიუსერმა ჯონ მელქიორმა გამოთქვა დაბნეულობა გადაწყვეტილების გამო და მიუთითა ხუთთამაშიანი გარიგების ფინანსური შეზღუდვები, როგორც ხელშემწყობი ფაქტორი.

რა უნიკალური თვისებები იყო დაგეგმილი გაგრძელებისთვის?

დაგეგმილი გაგრძელება მიზნად ისახავდა ახალი მამოძრავებელი მექანიკის დანერგვას, რაც საშუალებას მისცემს მოთამაშეებს მანქანებიდან ობიექტების ბუქსირება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფუნქციისთვის პროტოტიპი შემუშავდა, პროექტი საბოლოოდ გაუქმდა და მისი განხორციელების მასშტაბები გაურკვეველი დარჩა.

რა ფაქტორებმა შეუწყო ხელი გაგრძელების დაცემას?

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო Vivendi-მა ვერ მოიპოვა ვიდეო თამაშის უფლებები The Simpsons-ზე, ხოლო წარმატებით უზრუნველყოფდა უფლებების სხვა პოპულარულ ფრენჩაიზებზე, როგორიცაა Buffy the Vampire Slayer. ამ წარუმატებლობამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა გაგრძელების გაუქმების გადაწყვეტილებაში.