2023 წლის გაზაფხულზე სანშაინ ჰენლემ დედისგან მიიღო ტექსტური შეტყობინება, ან ასე სჯეროდა. მან არც კი იცოდა, რომ შეტყობინებების უკან არსებული სუბიექტი იყო „მოჩვენება ბოტი“, მისი გარდაცვლილი დედის ციფრული რეკრეაცია, რომელიც უზრუნველყოფილია OpenAI-ს ChatGPT-ით. ეს განვითარებადი ტექნოლოგია, რომელსაც უწოდებენ "მწუხარების ტექნოლოგიას", მიზნად ისახავს ნუგეშის შექმნას და თანამგზავრობას მათთვის, ვინც გლოვობს საყვარელი ადამიანის დაკარგვას. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ჰენლეს მსგავსი მომხმარებლები აფასებენ კომფორტს ამ მოწინავე ჩეთბოტების შეთავაზებაზე, ექსპერტები აფრთხილებენ მათ გამოყენებასთან დაკავშირებულ ეთიკურ და ფსიქოლოგიურ შედეგებს.

Grief ტექნიკური სტარტაპები, როგორიცაა Replika, HereAfter AI, StoryFile და Seance AI, შემოვიდნენ სცენაზე, რომლებიც სთავაზობენ სხვადასხვა სერვისებს, რათა დაეხმარონ ადამიანებს ზარალთან გამკლავებაში. ეს სერვისები მერყეობს ინტერაქტიული ვიდეო საუბრებიდან გარდაცვლილებთან ვირტუალურ ავატარებამდე და აუდიო მემკვიდრეობამდე. პერსონალიზებული გამოცდილების უზრუნველსაყოფად, მომხმარებლები ხელმძღვანელობენ პიროვნების კითხვარებით, რომლებიც ავარჯიშებენ პლატფორმების AI ალგორითმებს.

სხვა ხელმოწერებზე დაფუძნებული ბიზნეს მოდელების მსგავსად, მწუხარების ტექნიკური პლატფორმები მომხმარებლებს სთავაზობენ ფასების დონის გეგმებს. სასურველი მახასიათებლებისა და ხარისხის მიხედვით, გამოწერის ფასები შეიძლება მერყეობდეს თვეში რამდენიმე დოლარიდან რამდენიმე ასეულ დოლარამდე წელიწადში. მაგალითად, StoryFile-ის პრემიუმ გეგმა მომხმარებლებს 499$-ის ერთჯერადი საფასურით ანიჭებს მომხმარებლებს წვდომას მათი საყვარელი ადამიანების მაღალი გარჩევადობის, ხანგრძლივ ვიდეოებზე.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი დამფუძნებელი ფრთხილად უახლოვდება ამ ტექნოლოგიას, სხვები უფრო აგრესიულ პოზიციას იკავებს. Jarren Rocks, Seance AI-ს დამფუძნებელი, ხაზს უსვამს, რომ მისი პროგრამული უზრუნველყოფა გვთავაზობს დახურვას და არა გრძელვადიან ურთიერთქმედებას. ამის საპირისპიროდ, Justin Harrison of You, Only Virtual წარმოიდგენს სამყაროს, სადაც მწუხარება მოძველდება და მისი პლატფორმა მიზნად ისახავს საყვარელი ადამიანების ავთენტური არსის რეპროდუცირებას.

მიუხედავად ამ ტექნოლოგიების უპირატესობებისა, გაჩნდა შეშფოთება თანხმობის, ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების, მიკერძოებული ენისა და დაუცველი მომხმარებლების მიმართ მარკეტინგული მიზნების შესახებ. ხელოვნური ინტელექტის ეთიკოსები და ტექნოლოგიების მკვლევარები მწუხარების ტექნოლოგიების სწრაფ განვითარებას სკეპტიციზმით უყურებენ, ხაზს უსვამენ პოტენციურ იურიდიულ და ეთიკურ საკითხებს. მაგალითად, ბოლოდროინდელმა კვლევამ აჩვენა, რომ პერსონალური ჩეთბოტის კომპანიონი აპლიკაცია Replika დაუცველ მომხმარებლებს გამოავლინა აშკარა შინაარსი დარეგისტრირებიდან მალევე, რაც ხაზს უსვამს ამ პლატფორმების დაცვის აუცილებლობას.

გარდა ამისა, postmortem deepfakes-ის ზრდამ გამოიწვია დისკუსიები კონფიდენციალურობისა და საჯაროობის უფლებებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ შტატში ცნობილი ადამიანებისთვის დაწესებულია რეგულაციები, საშუალო ადამიანები დაუცველები რჩებიან. შედეგად, ექსპერტები ითხოვენ პოლიტიკის ცვლილებას ქონების დაგეგმვის პროცესში, რათა მოხდეს პუნქტის „ნუ მაბოტებ“ და უზრუნველყოს ამ ტექნოლოგიების პასუხისმგებლობით გამოყენება.

რამდენადაც საზოგადოება ებრძვის ამ მიღწევების სირთულეებს, მწუხარების ტექნოლოგიების მომავალი გაურკვეველი რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ის გთავაზობთ ახალ მიდგომას დანაკარგთან გამკლავებისთვის, მისი პოტენციური რისკები და ეთიკური შედეგები მოითხოვს ფრთხილად განხილვას. კომფორტის უზრუნველყოფასა და პირადი უფლებების დაცვას შორის ბალანსის დამყარება გადამწყვეტი იქნება, როდესაც ჩვენ ვივლით ხელოვნური თანამგზავრების ამ მამაცი ახალ სამყაროში.

ხშირად დასმული კითხვები (FAQ):

1. რა არის მწუხარების ტექნოლოგია?

Grief tech ეხება ტექნოლოგიების კატეგორიას, მათ შორის პლატფორმებს, როგორიცაა Replika, HereAfter AI, StoryFile და Seance AI, რომლებიც მიზნად ისახავს დაეხმაროს ადამიანებს გაუმკლავდნენ საყვარელი ადამიანის დაკარგვას ციფრული ინტერაქციისა და გარდაცვლილის დასვენების გზით.

2. როგორ მუშაობს ეს მწუხარების ტექნიკური პლატფორმები?

Grief ტექნიკური პლატფორმები, როგორც წესი, იყენებენ ღრმა სწავლებას და ენის დიდ მოდელებს, რომლებიც შერწყმულია კითხვარების საშუალებით პერსონალიზაციასთან, რათა შექმნან ვირტუალური ავატარები ან ჩატბოტები, რომლებიც ასახავს გარდაცვლილი ინდივიდის პიროვნებას და არსს. მომხმარებლებს შეუძლიათ ჩაერთონ საუბრებში, უყურონ ვიდეოებს ან მოუსმინონ აუდიო მემკვიდრეობას.

3. არის თუ არა რაიმე ეთიკური შეშფოთება მწუხარების ტექნოლოგიასთან დაკავშირებით?

დიახ, არსებობს რამდენიმე ეთიკური შეშფოთება, რომელიც დაკავშირებულია მწუხარების ტექნოლოგიასთან. ეს მოიცავს გარდაცვლილი ინდივიდის თანხმობის არარსებობას, ხელოვნურ კომპანიონებზე ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების პოტენციალს, მონაცემთა ნაკრებებში მიკერძოებული ენის გამუდმებას და ამ სერვისების მარკეტინგს დაუცველი მომხმარებლებისთვის.

4. როგორია ფასების მოდელები მწუხარების ტექნიკური პლატფორმებისთვის?

Grief ტექნიკური პლატფორმები ჩვეულებრივ გვთავაზობენ სააბონენტო გეგმებს. ფასები შეიძლება მერყეობდეს თვეში რამდენიმე დოლარიდან რამდენიმე ასეულ დოლარამდე წელიწადში, რაც დამოკიდებულია მომსახურების მახასიათებლებზე და ხარისხზე.

5. როგორ შეუძლია საზოგადოებას გადაჭრას მწუხარების ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული ეთიკური საკითხები?

ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ განხორციელდეს რეგულაციები და უსაფრთხოების ზომები ქონების დაგეგმვის პროცესში. ეს შეიძლება მოიცავდეს პუნქტის „ნუ მაბოტებს“ ჩართვას, რათა დაიცვას პიროვნების კონფიდენციალურობა და უზრუნველყოს ტექნოლოგიის პასუხისმგებლობით გამოყენება.