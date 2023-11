ზელდას ლეგენდა: დროის ოკარინა - მოგზაურობა მეხსიერების შესახვევში

ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ The Legend of Zelda: Ocarina of Time დღეს 25 წლის იუბილეს აღნიშნავს. თუ ეს ფაქტი გაგრძნობინებთ სიბერეს, თქვენ მარტო არ ხართ. მე ჯერ კიდევ მახსოვს 3 წელს Nintendo-ს პირველი 1998D Zelda თავგადასავლის გამოშვების მღელვარება და მოლოდინი. როგორც წინა ნაწილის, A Link to the Past-ის გულშემატკივარი, ვერ ვიტანდი ოკარინას დროის ხელთ.

მე გამიმართლა, რომ თამაშის და გადახედვის შესაძლებლობა მომეცა მის ოფიციალურ გამოშვებამდე რამდენიმე დღით ადრე. ნათლად მახსოვს თამაშში ჩაძირული უთვალავი საათის გატარება, Hyrule-ის განსაცვიფრებელ სამყაროში ნავიგაცია და ეპიკური ამბის განცდა. 3D გრაფიკაზე გადასვლა შეუფერხებლად მიმდინარეობდა და გეიმპლეის მექანიკა თავის დროზე ინოვაციური იყო.

მეხსიერების ზოლში გასასვლელად და იმ ადრეული დღეების მოგონებების დასაკავშირებლად, მივმართე ჩემს ყოფილ კოლეგებს IGN64-დან. ჩვენ ერთად გავიხსენეთ თამაშის გამოშვების გარშემო არსებული მღელვარება და მასზე გატარებული ხანგრძლივი საათები. ჩვენ კი გვქონდა პრივილეგია გვეთამაშა წინასწარი გადახედვის ვერსია სიეტლში Zelda ღონისძიებაზე, სახელად Zelda Summit.

ჩვენი დისკუსიის დროს ერთი დამაინტრიგებელი დეტალი იყო სისხლის არსებობა თამაშის ადრეულ ვერსიაში. განონთან ბრძოლისას ის წითელ სისხლს ასხამდა დარტყმის შემდეგ. თუმცა, ეს მოგვიანებით შეიცვალა მწვანე „ოფლით“ თამაშის შემდგომ ვერსიებში. შესაძლოა, Nintendo იყო შეშფოთებული თამაშის რეიტინგით ან უბრალოდ გრძნობდა, რომ ის არ შეესაბამება მათ ხედვას.

თუ გადავხედავთ, დროის ოკარინას განსაკუთრებული ადგილი უკავია თამაშების ისტორიაში. მან არა მხოლოდ გააძლიერა The Legend of Zelda ფრენჩაიზია, როგორც საყოველთაო სახელი, არამედ გადალახა საზღვრები, თუ რა იყო შესაძლებელი თამაშებში. მისმა შთამბეჭდავმა სამყარომ, დასამახსოვრებელმა პერსონაჟებმა და მომხიბვლელმა სიუჟეტმა დაიპყრო მილიონობით მოთამაშე მთელს მსოფლიოში.

როდესაც ჩვენ აღვნიშნავთ ამ საყვარელი თამაშის 25 წლის იუბილეს, მოდით, ერთი წუთით დავაფასოთ ის გავლენა, რომელიც მან მოახდინა ინდუსტრიაზე და მოგონებებზე, რომელიც მან შექმნა უთვალავი მოთამაშისთვის. გილოცავ დაბადების დღეს, დროის ოკარინა!

ხშირად დასმული შეკითხვები

1. არის თუ არა Ocarina of Time საუკეთესო Zelda თამაში?

მოსაზრებები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ ბევრი მიიჩნევს, რომ Ocarina of Time არის ერთ-ერთი საუკეთესო Zelda თამაში, რომელიც ოდესმე შექმნილა. მისი ინოვაციური გეიმპლეი, ღრმა სცენარი და განსაცვიფრებელი ვიზუალი აყალიბებს ახალ სტანდარტს სერიასთვის.

2. შემიძლია თუ არა Ocarina of Time-ის თამაში თანამედროვე კონსოლებზე?

დიახ, Ocarina of Time ხელახლა გამოვიდა რამდენჯერმე Nintendo 64-ზე მისი საწყისი გაშვების შემდეგ. ახლა ის ხელმისაწვდომია Nintendo 3DS-ზე და მისი თამაში Nintendo Switch-ზე შესაძლებელია Nintendo Switch Online სერვისის მეშვეობით.

3. რა გავლენა მოახდინა დროის ოკარინამ მომავალ Zelda თამაშებზე?

Ocarina of Time-მა საფუძველი დაუდო Zelda-ს მომავალ თამაშებს სხვადასხვა გეიმპლეი მექანიკის და ფუნქციების დანერგვით, რომლებიც სერიის ძირითადი ნაწილი გახდა. მისმა აქცენტმა შესწავლაზე, თავსატეხების ამოხსნაზე და ჩაძირულ თხრობაზე გავლენა მოახდინა Zelda-ს შემდგომ სათაურებზე.

4. რატომ ითვლება Ocarina of Time სათამაშო შედევრად?

დროის ოკარინას ხშირად აქებენ მისი ინოვაციური გეიმპლეი, ლამაზი საუნდტრეკი და დასამახსოვრებელი პერსონაჟები. მან წარმატებით თარგმნა საყვარელი Zelda-ს ფორმულა 3D სფეროში, შექმნა განსაცვიფრებელი და დაუვიწყარი სათამაშო გამოცდილება.

5. არის თუ არა რაიმე გეგმები Ocarina of Time-ის გაგრძელებისთვის?

მიუხედავად იმისა, რომ ოკარინას დროის პირდაპირი გაგრძელება არ არსებობს, თამაშმა მიიღო სულიერი მემკვიდრე ზელდას ლეგენდა: მაიორას ნიღბის სახით. Majora's Mask ინარჩუნებს თამაშის ბევრ ელემენტს და მექანიკას, რომლებიც შემოღებულ იქნა Ocarina of Time-ში, ხოლო გთავაზობთ უნიკალურ და ბნელ სიუჟეტს.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ამ FAQ-ში მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ამჟამად არსებულ ცოდნას და შესაძლოა შეიცვალოს.

წყაროები: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched