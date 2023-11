Sony ამატებს საკამათო თამაშს PlayStation Plus კატალოგში

Sony ახლახანს კრიტიკას განიცდიდა იმ უნამუსო ტიტულების გამო, რომელიც დაემატა მის PlayStation Plus სერვისს ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. თუმცა, როგორც ჩანს, კომპანიამ გადადგა გაბედული ნაბიჯი, რომელშიც 2023 წლის კატალოგში შეიტანა ძალიან საკამათო თამაში, The Lord of the Rings: Gollum.

გადაწყვეტილებას გეიმერებში არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი იმედგაცრუებულია დამატებით, სხვები იუმორს პოულობენ საკამათო არჩევანში. მაისში გამოსული სულ რამდენიმე თვის წინ, The Lord of the Rings: Gollum-მა ვერ მოახდინა მოთამაშის შთაბეჭდილება თავისი არაჩვეულებრივი მისიებით, არაინსპირაციული ვიზუალით და განმეორებადი თამაშით. გასაკვირი არ არის, რომ ის ამჟამად ფლობს "ძირითადად უარყოფით" რეიტინგს Steam-ზე.

თამაშის ირგვლივ კრიტიკა იმდენად მკაცრი იყო, რომ მისმა დეველოპერმა, Daedalic Entertainment-მაც კი იძულებული გახადა გამოექვეყნებინა განცხადება, სადაც ბოდიშს იხდიდა ხარვეზებისთვის. თამაშის გამოსვლიდან მალევე, დეველოპერული სტუდია გათიშვის წინაშე აღმოჩნდა და ამის ნაცვლად გადაწყვიტა ფოკუსირება გამოქვეყნებაზე.

იმის გამო, რომ 2023 წლის თამაშის პრეტენდენტები აძლიერებენ სათამაშო სცენას, ბეჭდების მბრძანებელი: გოლუმი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რაიმე ჯილდოს მიიღებს. მისი არასასიამოვნო შესრულება და ნეგატიური მიღება აქცევს მას PlayStation Plus კატალოგში არაჩვეულებრივ დამატებას.

დაკავშირებულ სიახლეებში, მოთამაშეებს შეუძლიათ მოუთმენლად ელოდონ მომავალ სათავგადასავლო თამაშს, სახელწოდებით Lord of the Rings: Tales of the Shire. აერთიანებს ელემენტებს პოპულარული სათაურებიდან, როგორიცაა Stardew Valley და საყვარელი Middle-earth სამყარო, ეს თამაში სავარაუდოდ გამოვა 2024 წელს. იმედია, ის უფრო მიმზიდველ და სასიამოვნო გამოცდილებას შესთავაზებს ბეჭდების მბრძანებლის ფრენჩაიზის თაყვანისმცემლებს.

ხშირად დასმული შეკითხვები

1. როგორია The Lord of the Rings: Gollum-ის რეიტინგი?

ბეჭდების მბრძანებელი: გოლუმს ამჟამად აქვს „ძირითადად უარყოფითი“ რეიტინგი Steam-ზე.

2. იყო თუ არა რაიმე დაპირისპირება ბეჭდების მბრძანებლის: გოლუმის გამოშვებასთან დაკავშირებით?

დიახ, თამაშმა მიიღო კრიტიკა მისი წარმოუდგენელი მისიების, უნამუსო გარემოს, ცუდი გრაფიკისა და განმეორებადი თამაშის გამო. დეველოპერმა Daedalic Entertainment-მა ბოდიშიც კი მოიხადა თამაშის ხარვეზებისთვის.

3. რას უნდა ელოდონ მოთამაშეები ბეჭდების მბრძანებლისგან: ზღაპრები შაირისგან?

Lord of the Rings: Tales of the Shire არის მომავალი სათავგადასავლო თამაში, რომელიც აერთიანებს ელემენტებს Stardew Valley-დან და შუა დედამიწის სამყაროდან. ის 2024 წელს გამოვა და თაყვანისმცემლებს სათამაშოს უნიკალურ გამოცდილებას შესთავაზებს.