Orange Pi წარმოგიდგენთ Orange Pi Zero 2W: სიმძლავრით შეფუთული ალტერნატივა Raspberry Pi Zero 2 W-ისთვის

Orange Pi-მ წარმოადგინა თავისი უახლესი შეთავაზება, Orange Pi Zero 2W, რომელიც ჰპირდება გაუმჯობესებულ შესრულებას და გაზრდილ მეხსიერებას კონკურენტებთან შედარებით. Orange Pi Zero 2W იკვებება Allwinner H618 ოთხბირთვიანი Cortex-A53 პროცესორით, რაც მას მძლავრ არჩევანს ხდის სხვადასხვა აპლიკაციებისთვის, მათ შორის ტელევიზორის ყუთები, ჭკვიანი ეკრანის ჩამოსხმის მოწყობილობები, ჭკვიანი სახლები, ჭკვიანი კარიბჭეები და ნივთების ინტერნეტი. (IoT).

Orange Pi Zero 2W შთაგონებას იღებს Raspberry Pi Zero 2 W-დან, რომელიც გამოვიდა 2021 წლის ოქტომბერში, როგორც ორიგინალური Raspberry Pi Zero-ს უმაღლესი ხარისხის მემკვიდრე. Raspberry-ის ანალოგის მსგავსად, Orange Pi Zero 2W-ს აქვს ოთხბირთვიანი Arm Cortex-A53 პროცესორი, მაგრამ გთავაზობთ საათის სიჩქარეს 1.5 გჰც-მდე, რაც მას 50%-ით უფრო აჩქარებს ვიდრე Raspberry Pi Zero 2 W საფონდო სიჩქარით. გარდა ამისა, მას აქვს Arm Mali G31-MP2 გრაფიკული პროცესორი OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 და Vulkan 1.1-ის მხარდაჭერით.

Orange Pi Zero 2W-ის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა მისი მეხსიერების მოცულობაა. მომხმარებლებს შეუძლიათ აირჩიონ 1 GB, 1.5 GB, 2 GB ან 4 GB ოპერატიული მეხსიერება, რაც გაორმაგებულია მინიმუმზე და მაქსიმუმზე რვაჯერ, რაც ხელმისაწვდომია Raspberry Pi Zero 2W-ზე. დაფა ასევე შეიცავს 16MB SPI ფლეშ მეხსიერებას და microSD სლოტს პირველადი შენახვისთვის.

Orange Pi Zero 2W-ის ძირითადი მახასიათებლები მოიცავს მინი-HDMI 2.0 პორტს 4k60 მხარდაჭერით, ორი USB 2.0 Type-C პორტით (ერთი დენის და ერთი მოწყობილობებისთვის) და დაუსახლებელი 40-პინიანი GPIO სათაური. იგი ასევე აერთიანებს Wi-Fi 5 და Bluetooth 5.0/BLE დაკავშირებას.

გაფართოების შესაძლებლობების თვალსაზრისით, Orange Pi Zero 2W უზრუნველყოფს მორგებულ 24-პინიანი გაფართოების ინტერფეისს, რომელიც მოიცავს ორ USB 2.0 ხაზს, 10/100 Ethernet კავშირს, ანალოგური აუდიო და ვიდეო მხარდაჭერას, ინფრაწითელ მიმღებს და კავშირებს კვებისა და მომხმარებლისთვის. - განსაზღვრული ღილაკები. მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს კამერის სერიული ინტერფეისის (CSI) კონექტორი, როგორიცაა Raspberry Pi Zero 2 W, Orange Pi გთავაზობთ USB 2.0 დაკავშირებას, როგორც კამერის მხარდაჭერის ალტერნატივას.

პროგრამული უზრუნველყოფის თავსებადობა მოიცავს Android 12, Debian 11 და 12, Ubuntu 20.04 და 22.04, ასევე კომპანიის საკუთარ Arch Linux-ზე დაფუძნებულ Orange Pi OS-ს.

Orange Pi Zero 2W შეძენა შესაძლებელია Orange Pi-ს AliExpress-ის მაღაზიაში, ფასი 12.90 დოლარიდან 1 GB ოპერატიული მეხსიერების მოდელისთვის 23 დოლარამდე 4 GB ვარიანტისთვის. გარდა ამისა, პაკეტები, რომლებიც მოიცავს გაფართოების დაფას ანალოგური აუდიო, სრული ზომის USB 2.0 პორტები, Ethernet პორტი, ღილაკები და ინფრაწითელი მიმღები იწყება $17.80-დან, მიწოდების ხარჯების გამოკლებით.

მთლიანობაში, Orange Pi Zero 2W არის Raspberry Pi Zero 2 W-ის კონკურენტუნარიანი ალტერნატივა, რომელიც გთავაზობთ გაუმჯობესებულ შესრულებას, მეხსიერების ფართო ვარიანტებს და დაკავშირების მახასიათებლების მრავალფეროვან სპექტრს, რაც მას შესაფერის არჩევანს ხდის სხვადასხვა IoT და ჭკვიანი სახლის აპლიკაციებისთვის.

წყაროები:

- ნარინჯისფერი პი

- ალიექსპრესი