იპოვეთ საოცარი გარიგებები Nintendo Switch Games-ზე ამ შავ პარასკევს

შავი პარასკევი დადგა და მოთამაშეები სიამოვნებას იღებენ, რადგან წარმოუდგენელი ფასდაკლებებია ხელმისაწვდომი Nintendo Switch თამაშების ფართო სპექტრზე. მიუხედავად იმისა, ეძებთ საკუთარი თავის გაფუჭებას თუ ეძებთ სრულყოფილ სადღესასწაულო საჩუქარს, ახლა დროა მიიღოთ ყველაზე პოპულარული ტიტულები ხელმისაწვდომ ფასად. საცალო ვაჭრობის გიგანტები, როგორიცაა Best Buy, Amazon, GameStop და სხვა, გვთავაზობენ გასაოცარ გარიგებებს, რომლებიც არ გსურთ გამოტოვოთ.

საუკეთესო შესყიდვა: დაუმარცხებელი ფასდაკლებები Nintendo Switch Games-ზე

Best Buy-ი ამ შავ პარასკევს ახორციელებს დიდი ფასდაკლებით Nintendo Switch თამაშებზე, აქსესუარებზე და სხვა. კლასიკურიდან ახალ გამოშვებამდე, არის რაღაც ყველასთვის. არ გამოტოვოთ შანსი, დაიჭიროთ თინეიჯერი მუტანტი ნინძა კუები: Cowabunga კოლექცია ფანტასტიკური 17%-იანი ფასდაკლებით.

Amazon: უპრეცედენტო ფასები Mario + Rabbids: Sparks of Hope და Sonic Superstars

Amazon-ის შავი პარასკევის ფასდაკლება არ უნდა გამოტოვოთ. ისინი სთავაზობენ გამორჩეულ გარიგებებს Nintendo Switch თამაშებზე, როგორიცაა Mario + Rabbids: Sparks of Hope, უზარმაზარი 75%-იანი ფასდაკლებით. თქვენ ასევე იპოვით კარგ ფასდაკლებას ახლახან გამოშვებულ Sonic Superstars-ზე.

GameStop: უზარმაზარი ფასდაკლებები და დამატებითი დანაზოგი Nintendo Switch-ის სათაურებზე

მოემზადეთ წარმოუდგენელი დანაზოგისთვის GameStop-ზე ამ შავ პარასკევს. 50%-მდე ფასდაკლებით ათობით თამაშზე, მათ შორის პოპულარულ Nintendo Switch-ის სათაურებზე, როგორიცაა Pokemon Brilliant Diamond და Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD და Bravely Default II, ეს შესანიშნავი შესაძლებლობაა გააფართოვოთ თქვენი თამაშების კოლექცია. გარდა ამისა, თუ შეუკვეთავთ ონლაინ და აირჩევთ მაღაზიაში პიკაპს, თქვენ მიიღებთ დამატებით $5 ფასდაკლებას თითოეულ შეკვეთაზე. ეს არის გარიგება, რომლითაც შეგიძლიათ რამდენჯერმე ისარგებლოთ!

Nintendo eShop: ციფრული სიამოვნება ფასდაკლებულ ფასებში

თუ ციფრული თამაშების კომფორტს ანიჭებთ უპირატესობას, Nintendo eShop არის ის ადგილი, სადაც უნდა წახვიდეთ. შავი პარასკევის შესანიშნავი გაყიდვებით Nintendo-ს პირველი მხარის თამაშებზე, Capcom თამაშებზე, Warner Bros.-ის თამაშებზე და სხვა თამაშებზე, თქვენ იპოვით დაუძლეველ გარიგებებს, რომლებიც საათობით გაერთობით. ეს ფასდაკლებები მოქმედებს 3 დეკემბრამდე.

სად ვიყიდოთ Nintendo Switch თამაშები შავ პარასკევს

თითქმის ყველა მსხვილი საცალო ვაჭრობა მონაწილეობს შავი პარასკევის გაყიდვებში Nintendo Switch თამაშებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ შესანიშნავი ფასდაკლებები პოპულარულ სათაურებზე, როგორიცაა Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II და მრავალი სხვა. მიუხედავად იმისა, გადაწყვეტთ ეწვიოთ მსხვილ საცალო მაღაზიებს, როგორიცაა Best Buy, GameStop, Walmart და Target, ან დაათვალიეროთ ონლაინ Amazon-ში ან Nintendo Store-ში, საოცარი გარიგებები გელოდებათ.

ხშირად დასმული შეკითხვები

1. ეს გარიგებები ხელმისაწვდომია მაღაზიაში თუ ონლაინ?

გარიგებების უმეტესობა ხელმისაწვდომია როგორც მაღაზიაში, ასევე ონლაინ, რაც გაძლევთ მოქნილობას, აირჩიოთ თქვენთვის ყველაზე შესაფერისი სავაჭრო მეთოდი.

2. რამდენ ხანს გრძელდება შავი პარასკევის აქციები?

შავი პარასკევის აქციები, როგორც წესი, გრძელდება შეზღუდული დროით, ამიტომ დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ თითოეული საცალო ვაჭრობის მიერ მითითებული კონკრეტული თარიღები.

3. შემიძლია თუ არა ციფრული თამაშების შეძენა Nintendo eShop-დან საჩუქრად?

სამწუხაროდ, Nintendo eShop ამჟამად არ გთავაზობთ საჩუქრების ვარიანტებს. თუმცა, თქვენ მაინც შეგიძლიათ ისარგებლოთ ფასდაკლებით და შეიძინოთ ციფრული თამაშის კოდები საჩუქრად სხვა საცალო ვაჭრობისგან.

4. ღირს თუ არა Nintendo eShop-ის სასაჩუქრე ბარათების ყიდვა შავი პარასკევის დროს?

აბსოლუტურად! თქვენ შეგიძლიათ არა მხოლოდ დადოთ ფანტასტიკური გარიგებები Nintendo eShop თამაშებზე, არამედ შეგიძლიათ დაზოგოთ კიდევ უფრო მეტი Nintendo eShop-ის ფასდაკლებული სასაჩუქრე ბარათების შეძენით.

შავი პარასკევი არის საბოლოო დრო Nintendo Switch-ის თამაშებზე წარმოუდგენელი გარიგებების გასატანად. არ გამოტოვოთ ეს შესაძლებლობა გააფართოვოთ თქვენი სათამაშო ბიბლიოთეკა ან გააოცოთ თქვენი საყვარელი ადამიანები შესანიშნავი საჩუქრებით. იმოქმედეთ სწრაფად, რადგან ეს ფასდაკლებები სამუდამოდ არ გაგრძელდება!