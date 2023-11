თამაშის ახალი რეჟიმი და ადრეული წვდომის განახლებები, რომლებიც მოდის ქარიშხლის წინააღმდეგ

გამომცემელმა Hooded Horse-მა გამოაცხადა, რომ პოპულარული თამაში Against the Storm-ს ტოვებს ადრეულ წვდომას მომავალ თვეში ძალიან მოსალოდნელი 1.0 განახლებით. ეს განახლება დანერგავს სრულიად ახალ თამაშის რეჟიმს სახელწოდებით Queen's Hand, რომელიც სპეციალურად შექმნილია გამოცდილი მოთამაშეების გამოწვევისთვის უნიკალური წესებითა და ჯილდოებით.

Against the Storm, აღწერილი, როგორც „ბნელი ფანტაზიის ქალაქების მშენებელი“, მოთამაშეებს ჩაეფლო პოსტ-აპოკალიფსურ სამყაროში, სადაც მათ უნდა აღადგინონ ცივილიზაცია დამანგრეველი წვიმების ფონზე. როგორც დედოფლის ვიცე-მეფე, მოთამაშეები ხელმძღვანელობენ გადარჩენილთა მრავალფეროვან ჯგუფს, მათ შორის ადამიანები, თახვები, ხვლიკები, მელა და ჰარპიები. მათ ერთად უნდა დაიბრუნონ უდაბნო და უზრუნველყონ კაცობრიობის მომავალი.

მომავალი განახლების ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ასპექტია Queen's Hand-ის დამატება. თამაშის ეს რეჟიმი მოთამაშეებს უქმნის ადამანტინის ბეჭდის ხელახალი გაფორმების საბოლოო გამოწვევას ერთი ციკლის ფარგლებში. როგორც ურთულესი გამოწვევა თამაშში, Queen's Hand ყველაზე გამოცდილ მოთამაშეებსაც კი საზღვრებს მიაღწევს.

ადრეული წვდომის პერიოდში, Against the Storm-მა განიცადა მნიშვნელოვანი განვითარება, რეგულარული შინაარსის განახლებით ყოველ ორ კვირაში. ამ განახლებებმა მოიტანა თამაშში ძირითადი და მცირე ცვლილებების ფართო სპექტრი, მათ შორის ახალი სახეობების დამატება, როგორიცაა Fox ხალხი და გაუმჯობესებები ბოლო თამაშის მექანიკაში. Hooded Horse-მ განაცხადა, რომ ეს განახლების ტემპი გაგრძელდება თამაშის სრულ გამოშვებამდე.

თავისი მიმზიდველი გეიმპლეით და მიმზიდველი ნარატივით, Against the Storm-მა მოიპოვა თავდადებული თაყვანისმცემლების ბაზა. Steam-ზე, თამაშმა მიიღო მომხმარებლის უაღრესად დადებითი მიმოხილვის რეიტინგი 95% თითქმის 14,500 მიმოხილვიდან. მოთამაშეებმა შეაქო მისი სამყაროს შემქმნელი მექანიკა და რთული გეიმპლეი.

Against the Storm-ის გულშემატკივრებს შეუძლიათ მოუთმენლად ელოდონ თამაშის ოფიციალურ გამოშვებას 8 დეკემბერს. გარდა იმისა, რომ ის ხელმისაწვდომი იქნება Microsoft Store-ზე, თამაში ასევე შეუერთდება PC Game Pass ბიბლიოთეკას Microsoft-თან ბოლო პარტნიორობის წყალობით. ეს თანამშრომლობა თამაშს კიდევ უფრო ფართო აუდიტორიას მოუტანს და Game Pass-ის აბონენტებს ახალ და საინტერესო გამოცდილებას მისცემს.

მიუხედავად იმისა, გამოცდილი მოთამაშე ხართ თუ ამ ჟანრში ახალი, Against the Storm-ის მომავალი განახლება გპირდებათ დაუვიწყარ სათამაშო გამოცდილებას. მოემზადეთ განადგურებული სამყაროს გამოწვევებისთვის და აღადგინეთ ცივილიზაცია ყველა წინააღმდეგობის წინააღმდეგ.

ხშირად დასმული კითხვები

1. რა არის ქარიშხლის წინააღმდეგ?

Against the Storm არის ბნელი ფანტაზიის ქალაქების მშენებელი თამაში, სადაც მოთამაშეები აღადგენენ ცივილიზაციას პოსტ-აპოკალიფსურ სამყაროში, რომელიც დაუნდობელი წვიმებით არის გაჭედილი.

2. როდის დატოვებს Against Storm ადრეულ წვდომას?

Against the Storm აპირებს დატოვოს ადრეული წვდომა და გამოუშვას მისი 1.0 განახლება 8 დეკემბერს.

3. რა ჰქვია ახალ თამაშის რეჟიმს?

თამაშის ახალ რეჟიმს ჰქვია Queen's Hand და სპეციალურად შექმნილია გამოცდილი მოთამაშეების გამოწვევისთვის უნიკალური წესებითა და ჯილდოებით.

4. რა პლატფორმებზე იქნება შესაძლებელი Against the Storm?

Against the Storm ხელმისაწვდომი იქნება Microsoft Store-ზე და ასევე შედის PC Game Pass ბიბლიოთეკაში.

5. რა განახლებები განხორციელდა ადრეული წვდომის პერიოდში?

ადრეული წვდომის დროს, Against the Storm-მა მიიღო რეგულარული შინაარსის განახლებები, მათ შორის ახალი სახეობების დამატება და ბოლო თამაშის მექანიკის გაუმჯობესება.

წყაროები: [IGN](https://www.ign.com/)