Walmart Plus და Sam's Club Plus იგივეა?

საცალო ვაჭრობის სამყაროში Walmart და Sam's Club ორი ცნობილი სახელია, რომლებიც ხელმისაწვდომი შოპინგის სინონიმი გახდა. ორივე გთავაზობთ წევრობის პროგრამებს, Walmart Plus და Sam's Club Plus, რომლებიც ექსკლუზიურ სარგებელს ანიჭებენ თავიანთ ერთგულ მომხმარებლებს. თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს ორი პროგრამა არ არის იგივე, მიუხედავად მათი მსგავსებისა.

რა არის Walmart Plus?

Walmart Plus არის აბონენტებზე დაფუძნებული სერვისი, რომელსაც გთავაზობთ Walmart, მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი საცალო ქსელი. ყოველთვიური ან წლიური გადასახადის სანაცვლოდ, წევრები იღებენ წვდომას მთელ რიგ ბონუსებზე, მათ შორის ულიმიტო უფასო მიწოდებაზე დაშვებულ ნივთებზე, საწვავის ფასდაკლებით და მობილურის სკანირების და წასვლის მოხერხებულობით. Walmart Plus მიზნად ისახავს გააუმჯობესოს სავაჭრო გამოცდილება თავისი მომხმარებლებისთვის დამატებითი მოხერხებულობისა და ღირებულების მიწოდებით.

რა არის სემის კლუბი პლუსი?

Sam's Club Plus, მეორეს მხრივ, არის წევრობის პროგრამა, რომელსაც გთავაზობთ სემ კლუბი, საწყობის კლუბი, რომელიც ეკუთვნის Walmart-ს. წლიური გადასახადით, წევრები იღებენ წვდომას სხვადასხვა უპირატესობებზე, როგორიცაა ადრეული ვაჭრობის საათები, ფულადი ჯილდოები შესყიდვებზე, უფასო მიწოდება ონლაინ ნივთების უმეტესობაზე და დამატებით ფასდაკლებას შერჩეულ სერვისებზე. Sam's Club Plus შექმნილია იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს ნაყარი მყიდველების და მცირე ბიზნესის მფლობელების საჭიროებები, სთავაზობს მათ მნიშვნელოვან დანაზოგს და ექსკლუზიურ შეღავათებს.

რა განსხვავებებია Walmart Plus-სა და Sam's Club Plus-ს შორის?

მიუხედავად იმისა, რომ ორივე პროგრამა სთავაზობს სარგებელს თავიანთ წევრებს, არის მნიშვნელოვანი განსხვავებები Walmart Plus-სა და Sam's Club Plus-ს შორის. Walmart Plus ფოკუსირებულია მოხერხებულობისა და ყოველდღიური საჭიროების მიწოდებაზე თავისი მომხმარებლებისთვის, განსაკუთრებული აქცენტით უფასო მიწოდების ვარიანტებზე. მეორეს მხრივ, Sam's Club Plus მიზნად ისახავს ნაყარი მყიდველებს და მცირე ბიზნესის მფლობელებს, სთავაზობს მათ წვდომას პროდუქციის ფართო სპექტრზე უფრო დიდი რაოდენობით, შეღავათიან ფასებში.

დასასრულს, Walmart Plus და Sam's Club Plus შეიძლება გაიზიარონ მსგავსება, როგორც Walmart-ის მიერ შემოთავაზებული წევრობის პროგრამები, მაგრამ ისინი ემსახურებიან სხვადასხვა მომხმარებლის საჭიროებებს. Walmart Plus მიზნად ისახავს უზრუნველყოს მოხერხებულობა და ღირებულება ყოველდღიური მყიდველებისთვის, ხოლო Sam's Club Plus მიზნად ისახავს ნაყარი მყიდველებს და მცირე ბიზნესის მფლობელებს. განურჩევლად იმისა, თუ რომელ პროგრამას აირჩევთ, ორივე გთავაზობთ ექსკლუზიურ სარგებელს, რომელსაც შეუძლია გააუმჯობესოს თქვენი სავაჭრო გამოცდილება.