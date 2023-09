როგორ დავასრულოთ ღამის ელფების მემკვიდრეობის ქვესტი ხაზი World of Warcraft-ში

By

Night Elf Heritage საძიებო ხაზი World of Warcraft-ში მოთამაშეებს სთავაზობს შესაძლებლობას გამოიმუშაონ ჯავშანტექნიკის სპეციალური ნაკრები. თუმცა, კონკრეტულად ერთმა ქვესტმა, "Stepping into the Shadows", მოთამაშეების დაბნეულობასა და იმედგაცრუებას იწვევდა. აქ მოცემულია გზამკვლევი, თუ როგორ წარმატებით დაასრულოთ ეს ქვესტი და გააგრძელოთ ღამის ელფის მემკვიდრეობის საქვესტო ხაზი.

"Stepping into the Shadows", მოთამაშეებს მოეთხოვებათ ჩააქროთ ექვსი Felflame Braziers და "აღმოაჩინონ რა იმალება Shadow Hold-ის სიღრმეში". ამ ქვესტის მთავარი მიზანია მაიევ შადოუსონგის ესკორტი Shadow Hold-ის მეშვეობით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მაიევი ძალიან ნელი ტემპით დადის და მოთამაშეები მის გვერდით უნდა დარჩნენ მთელი ქვესტის განმავლობაში.

ბადრაგის დროს მოთამაშეები უნდა დარჩნენ ლურჯ გუმბათში, რომელიც გარს აკრავს მაიევს. გუმბათის დატოვება გამოიწვევს მაიევის გაკიცხვას და რამდენიმე წამით გაჩერებას მათ დაბრუნებამდე. თუ მოთამაშეები ტოვებენ გუმბათს დიდი ხნის განმავლობაში, მათ უნდა მიატოვონ ქვესტი და დაიწყონ თავიდან.

როდესაც მოთამაშეებმა მაიევთან ერთად გადიან Shadow Hold-ს, მათ ასევე უნდა ჩააქროთ მწვანე Felflame Braziers, რომელსაც იგი მიუთითებს გზაზე. მას შემდეგ, რაც ექვსი ბრაზი ჩაქრება და მოთამაშეები მიაღწევენ Shadow Hold-ს, ისინი მიიღებენ კრედიტს ქვესტის დასრულებისთვის.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მოთამაშეებს არ შეუძლიათ მოკლან Orc Warlock სახელად Cultist Nethus, რომელიც მდებარეობს Shadow Hold-ის ბოლოში, სანამ მაიევს ბოლომდე მიჰყვებიან. მოთამაშეები მაიევის გვერდით უნდა იყვნენ მანამ, სანამ არ მიაღწევენ კულტისტ ნეთუსს.

თუ მოთამაშეები შეცდომით დაამარცხებენ Cultist Nethus-ს ესკორტის დასრულებამდე, მათ მოუწევთ უარი თქვან ქვესტზე და დაიწყონ თავიდან. თუმცა, როგორც კი "Stepping into the Shadows" წარმატებით დასრულდება, ქვესტის დანარჩენი ჯაჭვი ძირითადად შედგება კინემატოგრაფიისა და მარტივი მიზნებისგან.

ღამის ელფების მემკვიდრეობის საძიებო ხაზის დასრულება შეიძლება იყოს გამოწვევა, მაგრამ ამ სახელმძღვანელოს საშუალებით მოთამაშეებს შეეძლებათ ნავიგაცია "ჩრდილში ჩადგმისკენ" და განაგრძონ მოგზაურობა ღამის ელფის მემკვიდრეობის ჯავშნის მოსაპოვებლად.

