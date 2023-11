მღელვარება იწყება: Steam შავი პარასკევის გაყიდვები აქ არის!

Steam-ის შავი პარასკევის მოსალოდნელი გაყიდვები ოფიციალურად დაიწყო, რომელიც მოთამაშეებს სთავაზობს ერთკვირიან ექსტრავაგანზას საოცარი გარიგებებით პოპულარულ სათაურებზე. დაწყებული 6:8 საათზე GMT / 10pm CEST / 1AM PT / 28PM ET, გაყიდვა ჰპირდება სიამოვნებას მთელ მსოფლიოში თამაშების მოყვარულთათვის. ეს ნანატრი ღონისძიება XNUMX ნოემბრამდე გაგრძელდება, რაც გეიმერებს საკმაო დროს აძლევს, რათა დატკბნენ თავიანთი საყვარელი გატარებით მომავალი საკურორტო სეზონის განმავლობაში.

მიუხედავად იმისა, რომ ფასდაკლებით თამაშების სრული სია გამოქვეყნდება მხოლოდ გაყიდვის დაწყების შემდეგ, Steam-მა მოგვცა თვალწარმტაცი ხედვა იმის შესახებ, თუ რას უნდა ველოდოთ ამაღელვებელი თრეილერის საშუალებით, რომელიც აჩვენებს ღონისძიებაში მონაწილე თამაშების არჩევანს. შემადგენლობა არის საყვარელი კლასიკისა და ბოლოდროინდელი ბლოკბასტერების შთამბეჭდავი ნაზავი. ძველი ძვირფასი ქვები, როგორიცაა Terraria და Hunt: Showdown, იზიარებენ ყურადღების ცენტრში უფრო ახალ გამოშვებებთან ერთად, როგორიცაა The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales და Starfield, რაც გვპირდება მრავალფეროვან ვარიანტს ყველა სათამაშო გემოვნებისთვის.

უაღრესად მოთხოვნადი Steam Deck OLED-ის ბოლო გამოშვებით, რამაც გამოიწვია ხელის თამაშების მოყვარულთა ინტერესი, ბევრი მოუთმენლად ადევნებს თვალს პოტენციურ ფასდაკლებებს პოპულარულ მოწყობილობასთან თავსებად თამაშებზე. ასევე მოსალოდნელია რაიმე პოტენციური ფასდაკლება თავად მოწყობილობაზე, რადგან მოთამაშეები მოუთმენლად ელიან თავიანთი სათამაშო გამოცდილების გაღრმავებას ამ უახლესი ხელნაკეთი სისტემით.

ახალი სათაურების, როგორიცაა Like A Dragon: The Man Who Erased His Name და Call Of Duty: Modern Warfare 3, გაყიდვაში ჩართვა გაურკვეველი რჩება. წინა გაყიდვებმა აჩვენა შერეული შედეგები ბოლო გამოშვებებისთვის, ზოგიერთი მთლიანად გამორიცხულია ან მინიმალურ ფასდაკლებებს იღებს სხვა სათაურებთან შედარებით. თუმცა, მოლოდინი დიდია, რადგან მოთამაშეები მოუთმენლად ელიან ამ ნანატრი თამაშების ხელმისაწვდომობისა და პოტენციური ფასდაკლებების გამოცხადებას.

როდესაც სათამაშო საზოგადოება აღნიშნავს Steam-ის შავი პარასკევის გაყიდვების მოსვლას, ჰაერი ავსებს მღელვარებას. მიმზიდველი გარიგებებით, ფასდაკლებით და თამაშების ფანტასტიკური შემადგენლობით, ეს ღონისძიება მოთამაშეებს საშუალებას აძლევს გააფართოვონ თავიანთი ბიბლიოთეკები და შეისწავლონ ახალი თავგადასავლები ბანკის დარღვევის გარეშე. მოემზადეთ თქვენი საყვარელი ტიტულების მოსაპოვებლად და მომაჯადოებელი ციფრული მოგზაურობისთვის, რომელიც გაგამხიარულებთ საკურორტო სეზონის განმავლობაში და მის ფარგლებს გარეთ!

