გამოიკვლიეთ ხუთი ღამის სამყარო Freddy's-ში: Help Wanted 2

მოგესალმებით, თამაშების მოყვარულებო! ჩვენ მოხარულნი ვართ წარმოგიდგინოთ მომაჯადოებელი გაგრძელება "ხუთი ღამე ფრედისთან": დახმარებას ეძებენ. როგორც Steel Wool Studios-ის წარმომადგენლები, ჩვენ აქ ვართ, რათა შემოგთავაზოთ ექსკლუზიური შეხედვა FNAF-ის ამაღელვებელ გეიმპლეს და უნიკალურ მახასიათებლებს: დახმარება Wanted 2. მოემზადეთ შიშის სრულიად ახალ განზომილებაში ჩაძირვისთვის!

Help Wanted 2-ში მოთამაშეებს შეუძლიათ ველოდოთ მინითამაშების მთელ რიგს ექვს ამაღელვებელ კატეგორიაში. Backstage, Fazcade, Staff Only, საკვების მომზადება, ბილეთების ჯიხური და სპეციალური VR კატეგორია, რომელშიც წარმოდგენილია ხუთი ღამე Freddy's-ში: Sister Location გეიმპლეი. თითოეული კატეგორია გვთავაზობს განსხვავებულ გამოცდილებას, რომელიც დაგარჩენთ თქვენი ადგილის ზღვარზე.

Help Wanted 2-ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წერტილი არის აქცენტი ხელახლა დაკვრაზე. დეველოპერებმა დარწმუნდნენ, რომ არ არის ორი იდენტური თამაში, რაც მოთამაშეებს უამრავ შესაძლებლობებს უქმნის შესასწავლად. იქნება ეს მომხმარებელთა შეკვეთების მიღება, ხელოვნებასა და ხელოსნობაში ჩართვა თუ ტექნიკური პერსონალის დახმარება, ყოველი თამაში წარმოადგენს ახალ გამოწვევებს და ინარჩუნებს გამოცდილებას ახალი და საინტერესო. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი თამაში შეიქმნა იმისათვის, რომ შესთავაზოს კურირებულ გამოცდილებას, რომელიც მოგვაგონებს თავდაპირველ დახმარებას Wanted-ს, ასევე არსებობს უამრავი ინოვაციური სიურპრიზი.

მობრძანდით კულუარებში და შედით როქსანა ვოლფის გლამურულ სამყაროში Pizzaplex Salon-ში. გაატარეთ თქვენი შინაგანი მოდური მოდა, როდესაც გაალამაზებთ მას მაკიაჟისა და აქსესუარების ფართო სპექტრით. თუმცა, გაფრთხილება, სრულყოფილება არის მთავარი, როდესაც საქმე გვაქვს ამ შიშის დივას.

შედით Fazcade-ში და მიიღეთ ისეთი კლასიკური თამაშები, როგორიცაა Bonk-a-Bon და Fazerblast, სადაც სიზუსტე და ელვისებური რეფლექსები არის გზა მაღალი ქულებისკენ. შეუერთდით უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების გუნდს, გაუწიეთ პირველადი დახმარება სტუმრებს, რომლებიც შესაძლოა თავს არ გრძნობდნენ. გამოწვევა მდგომარეობს დაზიანებების დელიკატურად დამუშავებაში სედატიური საშუალებების გარეშე და არასასურველი ყურადღების მიქცევაში.

იმოგზაურეთ დახლის მიღმა El Chips-ში და იგრძენით სადილის ჩქარობა Pizzaplex-ში საჭმლის მომზადებით შეკვეთების თითქმის გაუთავებელი კომბინაციით. და არ დაგავიწყდეთ ბილეთების ჯიხური, სადაც შეგიძლიათ ატაროთ კაპიტან ფოქსის კოვბოის თავგადასავალი ძველ დასავლეთში და აღმოაჩინოთ დამალული საგანძური. და ბოლოს, ჩაეფლო საშინელ სამყაროში Five Nights at Freddy's: Sister Location, ფანების ფავორიტი, რომელიც ცოცხლდება მომაჯადოებელი მორგებული VR თამაშით.

PSVR 2 ყურსასმენის მოწინავე ფუნქციების წყალობით, მოთამაშეებს შეუძლიათ ელოდონ უფრო ღრმა საშინელებათა გამოცდილებას. კონტროლერის ჰაპტიკითა და 3D აუდიოთი, ნახტომის შეშინება ფიზიკურობის სრულიად ახალ დონეს იძენს. გარდა ამისა, თვალის თვალთვალის სისტემა მოთამაშეებს საშუალებას აძლევს ჩაერთონ Mystic Hippo-სთან, მკითხავთან, რომელიც დაუპირისპირდება მათ აღქმას და უხელმძღვანელებს მათ თამაშში.

მონიშნეთ თქვენი კალენდრები და მოემზადეთ საშინელ სამყაროში ხუთი ღამის გასასვლელად Freddy's-ში: Help Wanted 2, 14 წლის 2023 დეკემბერს. მოემზადეთ გამაგრილებელი თავგადასავლებისთვის, როგორც არასდროს!

