აქვს თუ არა iPhone-ს საბავშვო რეჟიმი?

დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში გასაკვირი არ არის, რომ ბავშვები სულ უფრო ხშირად ექვემდებარებიან სმარტფონებსა და პლანშეტებს. მათი ინტუიციური ინტერფეისებით და აპლიკაციების უზარმაზარი მაღაზიებით, ეს მოწყობილობები ბავშვებისთვის გართობისა და განათლების საერთო წყარო გახდა. თუმცა, მშობლები ხშირად წუხან ამ მოწყობილობებზე შეუზღუდავ წვდომასთან დაკავშირებული პოტენციური რისკების შესახებ. სწორედ აქ მოქმედებს „ბავშვის რეჟიმი“ – ფუნქცია, რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვებისთვის უსაფრთხო და კონტროლირებადი გარემოს შექმნას სმარტფონების ან ტაბლეტების გამოსაყენებლად.

რა არის საბავშვო რეჟიმი?

ბავშვის რეჟიმი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც მშობლის კონტროლი ან ბავშვის დაბლოკვა, არის ფუნქცია, რომელიც მშობლებს საშუალებას აძლევს შეზღუდონ და აკონტროლონ ბავშვის აქტივობები მოწყობილობაზე. ის ჩვეულებრივ მოიცავს ფუნქციებს, როგორიცაა ასაკის შესაბამისი კონტენტის ფილტრები, დროის ლიმიტები და წვდომის შეზღუდვები გარკვეულ აპებსა თუ ვებსაიტებზე. Kid რეჟიმი მიზნად ისახავს ბალანსის დამყარებას შორის, რათა ბავშვებს დამოუკიდებლად შეისწავლონ და ისწავლონ და უზრუნველყონ მათი უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ციფრულ სამყაროში.

აქვს თუ არა iPhone-ს საბავშვო რეჟიმი?

დიახ, iPhone-ს აქვს საბავშვო რეჟიმი, თუმცა მას აშკარად არ უწოდებენ "ბავშვის რეჟიმში". ამის ნაცვლად, Apple გთავაზობთ ფუნქციას სახელწოდებით "ეკრანის დრო", რომელიც ემსახურება მსგავს მიზანს. ეკრანის დრო მშობლებს საშუალებას აძლევს დააწესონ შეზღუდვები აპების გამოყენებაზე, გაფილტრონ კონტენტი და შეზღუდონ წვდომა გარკვეულ ფუნქციებსა თუ აპებზე. ის უზრუნველყოფს ინსტრუმენტების ყოვლისმომცველ კომპლექტს ბავშვის მოწყობილობის გამოყენების სამართავად და უსაფრთხო ციფრული გამოცდილების უზრუნველსაყოფად.

როგორ ჩართოთ ეკრანის დრო iPhone-ზე?

ეკრანის დროის გასააქტიურებლად iPhone-ზე, მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:

1. გახსენით პარამეტრების აპი.

2. გადადით ქვემოთ და შეეხეთ „ეკრანის დროს“.

3. შეეხეთ „ჩართეთ ეკრანის დრო“.

4. აირჩიეთ "This is My Child's iPhone" ან "This is My iPhone".

5. დააყენეთ პაროლი, რომელიც მხოლოდ თქვენ იცით.

6. შეცვალეთ პარამეტრები თქვენი პრეფერენციების მიხედვით.

ხელმისაწვდომია თუ არა ეკრანის დრო ყველა iPhone-ზე?

ეკრანის დრო ხელმისაწვდომია iPhone-ებზე, რომლებსაც აქვთ iOS 12 ან უფრო ახალი ვერსია. თუმცა, კონკრეტული ფუნქციები და პარამეტრები შეიძლება განსხვავდებოდეს მოწყობილობის მოდელისა და iOS ვერსიის მიხედვით.

დასკვნა

ბავშვების ცხოვრებაში სმარტფონებისა და პლანშეტების გავრცელების მზარდი გავრცელების გამო, მშობლებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვთ, ჰქონდეთ ინსტრუმენტები უსაფრთხო და კონტროლირებადი ციფრული გარემოს უზრუნველსაყოფად. მიუხედავად იმისა, რომ iPhone-ს არ აქვს გამოყოფილი „ბავშვის რეჟიმი“, Screen Time ფუნქცია გთავაზობთ მშობლის კონტროლის ინსტრუმენტების ყოვლისმომცველ კომპლექტს. ეკრანთან დროის ჩართვით და პარამეტრების მორგებით, მშობლებს შეუძლიათ ბალანსი დაამყარონ შვილებს ციფრული სამყაროს შესწავლისა და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას შორის.