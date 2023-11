ახალი თამაშის სტუდიები ბრწყინავს TIGA Awards 2023-ზე

გაერთიანებული სამეფოს სავაჭრო ორგანიზაცია TIGA-მ ცოტა ხნის წინ გამართა ყოველწლიური დაჯილდოების ცერემონია, რომელიც პატივს სცემდა სათამაშო ინდუსტრიაში გამორჩეულ მიღწევებს. წლევანდელმა ჯილდოებმა წარმოაჩინა განვითარებადი სათამაშო სტუდიების ინოვაცია და კრეატიულობა, რაც ხაზს უსვამს მათ წვლილს მუდმივად განვითარებად სათამაშო ლანდშაფტში.

ცერემონიიდან გამარჯვებული გამოვიდა Dlala Studios, რომელმაც მოიპოვა წლის პრესტიჟული თამაშის ჯილდო მათი მომხიბვლელი შემოქმედებისთვის, Disney Illusion Island. ამ მომხიბვლელმა თამაშმა არა მხოლოდ მოიპოვა უმაღლესი ჯილდო, არამედ მოიპოვა საუკეთესო სოციალური თამაშის ტიტული, ხიბლავდა მოთამაშეებს თავისი განსაცვიფრებელი თამაშით და მიმზიდველი სიუჟეტით.

Ustwo Games გამოჩნდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამარჯვებული, რომელმაც აღიარება მოიპოვა ორ კატეგორიაში. დამაფიქრებელი თამაშით, Desta: The Memories Between, Ustwo Games-მა არა მხოლოდ მოიგო მრავალფეროვნების ჯილდო, არამედ მიიღო ჯილდო კრეატიულობა თამაშებში. Desta: The Memories Between იკვლევს სიუჟეტის ახალ განზომილებებს, სთავაზობს მოთამაშეებს ახალი და განსაცვიფრებელი თამაშის გამოცდილებას.

Sumo Digital, გამოჩენილი სტუდია, რომელიც ცნობილია თავისი განსაკუთრებული ოსტატობით, მოიპოვა საუკეთესო დიდი სტუდიის ჯილდო, რაც ადასტურებს მათ ერთგულებასა და ნიჭს. გარდა ამისა, მათ ასევე მოიპოვეს პატივი, რომ იყვნენ ახალი საუკეთესო ნიჭის განვითარების ინიციატივის კატეგორიის პირველი მიმღები. Sumo Digital-ის ერთგულებამ აღზარდოს ნიჭი და ხელი შეუწყოს ზრდის განვითარებას ინდუსტრიაში, დამსახურებული აღიარება მოიპოვა.

TIGA Awards 2023-მა წარადგინა ორი ახალი კატეგორია სხვადასხვა სფეროში ბრწყინვალების აღსანიშნავად. Playground Games-მა მოიგო ჯილდო სამუშაო ადგილისადმი კეთილდღეობისადმი, რითაც აჩვენა თავიანთი ერთგულება პოზიტიური სამუშაო გარემოს ხელშეწყობისთვის. იმავდროულად, Rocksteady Studios-ს მიენიჭა ჯილდო ESG-ისადმი ვალდებულებით მათი მდგრადი და პასუხისმგებელი პრაქტიკისთვის.

აღიარება გავრცელდა სტუდიების მიღმა, ღირსშესანიშნავ პირებზე, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს სათამაშო ინდუსტრიაში. Playground Games-ის HR დირექტორმა ჯერალდინ კროსმა მიიღო გამორჩეული ინდივიდუალური ჯილდო, რომელიც აფასებს მის განსაკუთრებულ ლიდერობას და წვლილს კომპანიის წარმატებაში. Flix Interactive-ის აღმასრულებელ დირექტორს ჯონ ტერლს გადაეცა გამოჩენილი ლიდერობის ჯილდო, რომელიც აფასებს მის ხედვაურ მიდგომას თამაშების განვითარებაში.

TIGA Awards 2023-ის ცერემონიალმა დიდი წარმატებით ჩაიარა, პრესტიჟულ Troxy London-ზე 350-ზე მეტი დამსწრე შეიკრიბა. წლევანდელი გამარჯვებულები წარმოადგენენ ნიჭიერებისა და ინოვაციების ახალ ტალღას სათამაშო ინდუსტრიაში, საზღვრებს გადალახავს და მოთამაშეებს მთელ მსოფლიოში ხიბლავს.

ხშირად დასმული კითხვები

1. რა არის TIGA Awards?

TIGA Awards არის ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც აღიარებს ბრწყინვალებას და ინოვაციებს დიდ ბრიტანეთში სათამაშო ინდუსტრიაში.

2. რომელმა თამაშმა მოიპოვა წლის თამაშის ჯილდო TIGA Awards 2023-ზე?

დისნეის ილუზიის კუნძული, რომელიც შექმნილია Dlala Studios-ის მიერ, TIGA Awards 2023 წლის თამაშად დაგვირგვინდა.

3. რომელმა სტუდიამ მოიპოვა საუკეთესო მცირე სტუდიის ჯილდო?

საუკეთესო მცირე სტუდიის ჯილდო გადაეცა Dlala Studios-ს სათამაშო ინდუსტრიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის.

4. ვინ მოიგო ჯილდო კრეატიულობა თამაშებში?

Ustwo Games-ს მიენიჭა ჯილდო კრეატიულობა თამაშებში მათი მომხიბვლელი შემოქმედებისთვის Desta: The Memories Between.

5. რომელმა სტუდიამ მოიპოვა საუკეთესო ნიჭის განვითარების ინიციატივის ჯილდო?

Sumo Digital გახდა საუკეთესო ნიჭიერების განვითარების ინიციატივის ჯილდოს პირველი მიმღები TIGA Awards 2023-ზე, რაც აჩვენებს მათ ერთგულებას სათამაშო ინდუსტრიაში ნიჭის აღზრდისკენ.